El marido de Camila Perissé habló sobre su salud y dijo que "está agonizando"

Camila Perissé atraviesa un difícil momento de salud. En marzo pasado, la actriz fue internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata, donde llegó desde la Clínica Pergamino para tratarse un deterioro cognitivo, sin embargo el desgaste de su salud fue progresando de manera preocupante. “Está agonizando”, confirmó su marido, Julio Chino Fernández al sitio Teleshow.

Actualmente, la intérprete se encuentra en el hospital Bernardo Houssay debido a la complicada situación en la que se encuentra. “Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo”, detalló Fernández, quien por estas horas se instalará en Mar del Plata para continuar de cerca el tratamiento de Camila.



“Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza”, agregó Julio dejando en claro que cuentan con muy pocos recursos.

Cómo comenzaron los problemas de salud de Perissé

En medio de la pandemia y hacía fines de 2020, Camila Perissé sufrió una neumonía que se agravó tras contagiarse coronavirus. Si bien se recuperó del cuadro inicial, las secuelas fueron muy fuertes y la actriz sufrió una recaída empeorada por una gastritis.

“Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir, entonces tuve que vender todo el equipo de luces, sonidos, mis herramientas”, dijo por aquellos meses su esposo.



“Primero tuvo dos operaciones de ingle, después de eso una caída porque estaba entrenando, pero estaba bien, estábamos trabajando para nuestro espectáculo en Benítez, que hay calle de piedra, se cayó, y se rompió el fémur. Vinimos a la clínica de Pergamino y le aconsejaron poner tres tornillos y tres meses de silla de rueda, una tortura. Pasaron los tres meses y cuando intentaba caminar, le dolía. Se había necrosado la cabeza del fémur y se tuvo que operar de urgencia y cambiar la cadera izquierda. A partir de esa operación comenzó a tener problemas cognitivos, ¿puedo llamarlo mala praxis? No lo sé, no lo podemos comprobar, pero a partir de ese momento empezaron los problemas“, relató Fernández sobre todos los inconvenientes que hicieron que la actriz llegara a este punto tan grave de su salud.

