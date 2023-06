En una reveladora publicación en Instagram, la ex vedette Fabiana Liuzzi rompió su habitual bajo perfil y compartió detalles íntimos sobre la situación de su hijo, Antoñito, fruto de su relación con el reconocido periodista Luis Ventura. En el conmovedor mensaje, Liuzzi expresó su amor incondicional por su hijo y arremetió contra aquellos que han especulado sobre las circunstancias de su nacimiento prematuro.



"Sin dudas, Dios nos bendijo grandemente!!! Gracias por este privilegio de elegirnos, hijito amado", escribió Liuzzi en su post de Instagram. A pesar de recibir una abrumadora cantidad de mensajes de apoyo y afecto, Liuzzi destacó la existencia de personas "que viven en su propia oscuridad y de mentes perversas" que han cuestionado la causa de la prematuridad de Antoñito.

El post en Instagram de Fabiana Liuzzi

La ex vedette se mostró indignada ante estas insinuaciones y lanzó un contundente mensaje contra aquellos que la juzgan injustamente: "Esas mismas personas que son muy pocas, entre miles de mensajes lindos, son muy hipócritas, porque hablan desde su ignorancia... muchas de las personas que lo dicen mírense en el espejo y miren sus miserables vidas y si sus hijos son tan perfectos".



Liuzzi defendió con firmeza a su hijo y compartió su inmenso amor y orgullo materno: "Lamento no darles el gusto a esas pocas y oscuras personas y decirles que mi hijo es lo mejor que me pasó en la vida". Además, resaltó que junto a sus otras dos hijas disfruta cada segundo al lado de Antoñito y celebró su constante mejoría.



Concluyendo su mensaje, Liuzzi envió una bendición a aquellos que han intentado cargarla con etiquetas y culpas infundadas, dejando en claro que su alma está en paz: "Dios los bendiga. Me quisieron poner varias mochilas y motes que no me corresponden. Mi alma está en paz".



El apoyo a Liuzzi y Ventura



Las palabras de Liuzzi han generado una oleada de apoyo y solidaridad en las redes sociales, donde numerosos seguidores han compartido mensajes de aliento y admiración por su valentía al enfrentar los comentarios malintencionados.



Mientras tanto, Luis Ventura y Liuzzi continúan demostrando que están unidos en el cuidado de Antoñito, brindándole todo el amor y los cuidados que necesita en su delicada condición de haber nacido con tan solo seis meses y medio de gestación.

Luis Ventura y Antoñito

Sin duda, la valentía de Fabiana Liuzzi al hablar abiertamente sobre la situación de su hijo ha dejado en claro que su amor y dedicación hacia Antoñito son inquebrantables, y que juntos enfrentarán cualquier adversidad que se les presente en el camino.