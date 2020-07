Gabriel Batistuta se convirtió en abuelo

View this post on Instagram

A mis fieles seguidores/as les presento a Lautaro Batistuta, es hermoso pesa 3,070 kg es hijo de Dalila Prieto y nuestro segundo hijo Lucas. Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos. Gracias por todo el cariño y los cuidados que recibió en las primeras horas de vida por el personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista, y a disfrutarlo junto a sus tíos, abuelos y bisabuelos. Muchísimo más cuando finalice del todo esta pandemia. Gracias !!!!