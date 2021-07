Mirá el costoso y lujoso regalo que le hizo Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona

Tras los rumores que hablaban de separación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo la relación sigue en pie y más firme que nunca y Ángel de Brito mostró en "Los Ángeles de la Mañana" el costoso y especial regalo que le hizo el exdelantero a su novia.

Se trata de un cuadro con la cara de Diego Armando Maradona: “El regalo vale 1800 dólares hoy por hoy, es el precio de mercado. Pagó, no es canje ni chivo”, dijo el conductor. “Es un cuadro. Una obra de arte con el rostro de su padre y fue hecho por un artista que se llama Gonzalo Castaño, que hace muy lindos cuadros, y este fue el regalo que le hizo como una sorpresa a Gianinna”, dijo.

Gabriel Oliveri sobre los romances de Daniel Osvaldo

En Santo Sábado mostraron los romances que tuvo Daniel Osvaldo y las recientes declaraciones de su ex Elena Braccini, quien lo acusa de no pagar la cuota alimentaria desde hace cuatro años de sus dos hijas. En medio de todo esto Gabriel Oliveri, panelista del ciclo, dijo:

“Se me acaba de ocurrir algo. Con Daniel Osvaldo vas a tener la peor de las vidas, pero la mejor de las noches”, comentó, La exmujer italiana del hoy músico había dicho. “Daniel hace dos años que no las ve a Helena y Victoria y meses que no habla con ellas, no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira. Es para conquistarla y después va a pasar lo mismo”, expresó.

FL