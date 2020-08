Habló Natalia Barulich, la ex de Maluma: "Era una relación tóxica"

Tras estar sumida en una controversia por su ruptura sentimental con Maluma y su actual vínculo con Neymar, Natalia Barulich, en una entrevista con Danny Morel, un reconocido coach ontológico y amigo de la Dj, tuvo su espacio para hacer su descargo y sorprendió con sus palabras.

"Fue una relación de un poco más de dos años y era muy tóxica. No era lo que yo tenía en mi mente", comenzó su relato en una charla que duró cerca de una hora.



La modelo y Dj, .pudo relajarse y abrir su corazón para contar los momentos vividos con Maluma: "La ruptura no fue de la noche a la mañana y todavía estoy en proceso de curación. Era una relación unilateral yo estaba dando el 100 % pero recibía sólo un 20% .Al estar tan enamorada, estaba enceguecida pero él no me amaba lo suficiente así que no tuve más remedio que tomar la decisión"



Tras escuchar algunos consejos espirituales de su entrevistador, Natalia continuó: "Conocí a un ser humano realmente hermoso. Al principio todo era diferente y me hacía sentir que estaba en un amor profundo, pero lentamente empezó a cambiar y la máscara que tuve en un principio comenzó a desvanecerse: No le importaba mi carrera, ni si estaba en casa en un concierto, ni si estaba a salvo en un vuelo. Yo era su segunda prioridad, en cambio para mi él era la primera, porque es así como me enseñaron a amar, pero no me sentí correspondida. Había días buenos en los que pensaba que todo iba a cambiar y me entusiasmaba, pero después no era así"

Compenetrada con su relato siguió en un torbellino de palabras que le salían de lo más profundo de su alma: "Sentía que hacía cosas a mis espaldas. Una vez le dije que me dolía lo que estaba haciendo y su respuesta fue que a 'él nadie le decía lo que tiene que hacer'. Sufrí mucho la ansiedad de esperar que me mande un mensaje de texto o de que se acuerde de mi cumpleaños."



En el medio de la charla y tras un ejercicio de respiración profunda, Barulich continuó: "Me sentía decepcionada, me faltaba el respeto, mi cerebro trabajaba a mil y hasta perdí el apetito"



Sin nombrar a su actual pareja el jugador del PSG dijo: "Pero ahora estoy feliz y puedo comer bien. Mi alma estaba agotada. Yo era una chica muy divertida que hacia reír a la gente y eso ya no estaba, pero pensaba que las cosas iban a cambiar a pesar de sentirme maltratada y abusada emocionalmente. Me repetía a mí misma lo amo tanto que no importa. Todo está bien, lo aceptaré así y tal vez el pueda mejorar, pero no".

Refiriéndose a su feliz presente dijo: "Ahora me siento respetada, valorada , me siento amada, tengo confianza de que mi pareja me vaya a engañar. Empecé a amarme a mí misma y cada día me amo más Estoy iniciando una relación sin ninguna máscara puesta. Totalmente relajada de hacer lo que siento. Espero inspirar a otras mujeres que se sienten maltratadas para que no les pase lo mismo"



Respecto de su presente profesional anunció: "Ahora estoy bien, escribiendo música y estudiando español y como artista viendo cómo mejorar en cada área".

Al final del encuentro dejó unas palabras conmovedoras: "Si no te sientes valorado y respetado es momento de alejarte". "Tenía una banda en el tobillo como de arresto domiciliario y ahora soy libre", sentenció la ex de Maluma.