Karina "La Princesita", no para de trabajar. Además de su presentación en La Academia, también continúa produciendo música, lo que podría significar un excelente presente. Sin embargo, sus preocupaciones superan la cantidad de trabajo y atraviesa un pésimo momento emocional del que, según sus propias palabras, no puede salir.

Como si esto fuera poco, el pasado viernes, al ingresar a los estudios donde se graba La Academia, la ex de El Polaco, atropelló con su auto a un motociclista que se cruzó por delante.

Karina "La Princesita", protagonista de un grave accidente vial: "Pensé que estaba muerto"

Fue Ángel de Brito quien en su programa dio a conocer la noticia: "Sigue la mala racha de Karina y chocó en la puerta de la productora se llevó puesto a un motociclista. Viene una atrás de la otra", agregó en referencia al traumático presente de la artista.

La panelista Maite Peñoñori dio más datos al respecto: "Ella me decía menos mal que justo había un camarógrafo que estaba entrando. Paró a ayudarme y vio toda la situación porque si no, no me iban a creer" y la cantante agregó: "Cuando lo vi en el piso pensé que estaba muerto porque fue una maniobra fea". De Brito acotó al respecto: "el episodio fue bastante dramático".

Karina está atravesando varios juicios que le iniciaron sus ex músicos y eso la tiene por demás preocupada. Ya perdió dos de ellos y el dinero que destinó a los juicios es superior a lo que creía en un principio: "Trabajé todo el año pasado y este sólo para pagar eso", dijo desesperada por su presente.

Detallando las demandas que afronta la cantante, y con la documentación respectiva, Ángel dijo: "los expedientes que la tienen tan mal a Karina son los juicios de sus ex músicos. Son varios y ya perdió dos, y eso la tiene sacada, fuera de eje", y agregó: "el viernes, después de que terminó el programa, me quedé hablando con ella y seguía igual", Emulando a la participante repetía: "no puedo salir de esto" y afirmó que quedó bloqueada con ese tema. De Brito repitió lo que le había dicho "estoy frustrada siento que estoy trabajando todo el tiempo gratis y que todo mi esfuerzo se va en los juicios".

Los juicios que enfrenta Karina La Princesita

Marina Calabró dijo que la cantante tiene una causa que data del 2014 por los juicios iniciados por sus ex músicoa y la condena salió el 16 de junio. Que además tiene tres juicios más que están en curso, y el fallo condena a ella y a Serantoni (reconocidos productores musicales), cuando ella dice que era empleada de ellos. Todos tienen que pagar esta cifra millonaria. Según el expediente, la co demandada Tejeda (Karina) era beneficiaria de las ganancias derivadas de sus presentaciones artísticas, lo que para la justicia se asoció con los hermanos Serantoni dado que compartían ganancias y costos.

Lo cierto es que ahora La Princesita tendrá que desembolsar 3 millones de pesos, se le vienen más demandas y está desesperada. Según dijo ahora también está enfrentada con sus ex socios dado que en 2011 le llevaron un contrato antes de un show que, por presión de Adrián Serantoni, firmó sin leer y ahí decía no que iba a ganar más dinero, que era lo que le había dicho el empresario, sino que se haría responsable de cosas que no le corresponden, pero fue el empresario quien aseguró que la artista era quien pedía la desvinculación de los músicos, eran decisiones suyas ya que ella era quien compartía el escenario con estas personas que ahora la demandan.

Andrea Taboada habló con los músicos que la demandan quienes aseguraron que la convivencia con la cantante era muy difícil, y que siempre se hace la víctima.

LP