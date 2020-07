La sorprendente confesión de "Mimi" sobre la mala onda entre Guille Valdes y Cande Tinelli

Tras el anuncio por parte de Marcelo Tinelli de su separación de Guillermina Valdes, empezaron las conjeturas del por qué de la ruptura de la pareja. Una de las teorías que sonaba fuerte, era la que hablaba de la mala relación de la empresaria con una de las hijas del "cabezón".

La ahora ex pareja, viven en la misma torre pero en pisos diferentes, cada uno con sus hijos. Apenas comenzó la cuarentena, todo el clan ser mudó a la Patagonia para transcurrir sus días ahí, pero sin embargo, al mes, regresaron a Buenos Aires y fue entonces cuando comenzaron a trascender los rumores de separación.

En medio de las versiones, la esposa de "El Tirri", el primo hermano de Marcelo, panelista del programa "Tarde pero Temprano", habló sobre el tema y sin pelos en la lengua confesó: "El problema es que los hijos de ambos no se llevan bien. No voy a dar mayores detalles aunque los tenga" y continuó: "Los hijos mayores de Marcelo, salvo Mica que es más conciliadora, no se llevan bien con los tres hijos de Guillermina", y aseguró que hubo siempre mala relación entre la empresaria y modelo y Cande Tinelli.

Confirmando lo que Mimi asegura está el detalle de que fue Cande quien dejó de seguir a Guillermina en sus redes sociales apenas se hizo pública la separación de su padre. De hecho, la joven publicó un intrigante mensaje en Instagram: "El tiempo. Todo. Locura".