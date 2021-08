La sorprendente experiencia de Nicole Neumann con un OVNI: "No pude dormir"

Invitada a los almuerzos que conduce Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, Nicole Neumann sorprendió a los comensales al contar su experiencia cercana con un OVNI.

La modelo dijo que el hecho sucedió en su chacra. Ella estaba con unos amigos y sus hijas cuando uno de los caseros se acerca al grupo y les pregunta si quieren ver un OVNI y la respuesta de Nicole fue contundente: "¡Si, obvio!".

Neumann relató cómo sucedieron los hechos tras la pregunta de Juana Viale quien introdujo el tema: "¿Seguiste un OVNI dos cuadras?".

A partir de ese momento, la mamá de Allegra, Siena e Indiana, relató con lujo de detalles la inolvidable experiencia: "No saben lo que esperé que me pasara una cosa así. Fue justo cuando abre la pandemia que empiezo a ir más a la chacra. El casero ya me había dicho ´¿sabés que anduvo un OVNI estos días por acá?´. Lo vieron varias noches, los guardias también no sólo él y un día estábamos cocinando de noche y el casero entra y dice: ´alguna vez vieron un OVNI?, No. ´¿Lo quieren ver?, ¡Sí, obvio!. Bueno salgan".

Nicole Neumann relató con detalles el encuentro con un OVNI

La novia de Manuel Urcera continuó dando detalles de ese inolvidable momento: "Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga. No es que estaba yo sola. Éramos un montón y salimos"

El paso a paso del encuentro de Nicole con el OVNI

Nicole no cabe en sí de la emoción por haber visto muy de cerca a un OVNI, algo que anhelaba desde hacía muchísimo tiempo: "Estaba ahí arriba, no se bien la forma, con luces, se quedaba estática arriba de la casa, como a 100 metros, no era muy alto. se veía que no era un dron y cuando empezamos a caminar hacia la tranquera como para verlo más de cerca, empieza a irse como para atrás. Entonces dije vamos a buscar el auto y seguirlo a donde vaya. lo quería ver bien de cerca".

La modelo dijo que lo filmó pero no se ve nada en el celular. "Sólo un punto blanco" y siguió:

"Lo seguimos pero se fue atrás de los árboles, al borde, hasta donde termina el borde del campo, lejísimo. no pudimos atravesar porque esta el alambrado. lo tuve que dejar ir", agregó resignada.

Por último, la panelista de los 8 escalones, compartió su sensación: "No saben la emoción. Estuve 3 días que no podía dormir de la emoción", y finalizó: "Me encantan esas cosas sobre naturales, me fascinan".

