Fue durante una entrevista exclusiva con CARAS, en la que Lali Espósito se refirió no solo a su reciente viaje a España y a su ascendente carrera musical sino a aquellos colegas por los que siente admiración. Cabe destacar el nombre de Danna Paola, estrella mexicana y figura de la serie Élite, (señalada como supuesta tercera en discordia en su relación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel) de la que la ex Casi Ángeles confesó sentirse identificada.

“Se lo que ella hace y me encanta su onda. Ella es una tipa súper para adelante y tenemos una energía bastante parecida a nivel laboral. Empezó también de muy niña así que eso es algo que también nos une de cierta manera", admitió la joven cantante que además suele compartir historias de Instagram con su colega a la que asegura no conocer personalmente aún pero tiene intenciones de hacerlo en un futuro. "Siempre tuvimos una onda como de redes, de hecho nos hemos comentado por privamos como 'qué pena que no nos cruzamos en España', porque ella se iba y yo estaba en pleno rodaje", agregó quien ultima detalles para lanzar su segundo single gestado en cuarentena.