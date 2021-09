Laurita Fernández confesó que estuvo en una relación tóxica: "Creí que era amor pero era control"

Al frente de "El Club de las Divorciadas", Laurita Fernández tuvo como eje del programa la repercusión que tuvo en ShowMatch, la interpretación del tema "La Tonta". En ese marco de la charla, se refirió a una relación tóxica que vivió años atrás.

La ex de Nico Cabré, habló de los vínculos de pareja enfermizos y de las "Tontas", sumisas a las que les puede costar mucho tiempo reaccionar.

Laurita Fernández relató el difícil momento que vivió en una relación tóxica.

Mientras se debatía, fue el periodista Luis Piñeyro quien directamente le preguntó a la conductora: ¿Te pasó alguna vivir alguna relación tóxica donde vos te sentías de la forma que como ella (Jimena Barón) relata en las canciones?

Sorprendida, primero titubeó pero después habló de su experiencia: "Viví una situación muy puntual. Yo estaba en pareja con alguien que no es conocido, cuando entré al casting de ShowMatch.Era una persona que yo después con el tiempo noté que era muy posesiva", comenzó su relato.

La conductora de El Club de las Divorciadas contó el final de su relación tóxica.

Laurita, de 30 años, dio algunos detalles que la llevaron a esclarecer la situación que atravesaba: "Iba a danzas y me estaba esperando en la puerta. Primero lo tomaba como un gesto de amor pero después noté que era control", agregó.

Compenetrada en el relato, la bailarina contó más acerca de aquél momento en el que pudo darse cuenta de lo que estaba viviendo, que la llevó a tomar la drástica decisión de finalizar esa relación: "Cuando entré en el casting, se lo conté. Yo estaba súper contenta y me dijo que ese programa le parecía malísimo, que en la casa no se miraba y que si lo hacía no estábamos más juntos".

Rememorando aquella pesadilla contó que su novio de aquel momento le dijo que no podía hacer eso "Cuando me tiró abajo la ilusión, el proyecto, con todo lo que significaba para mi, una oportunidad, dije no. esta persona no y la dejé antes de empezar".

Laurita Fernández habló de su vínculo con Nicolás Cabré

Laurita Fernández está viviendo un excelente presente laboral y personal. Feliz por este momento, la conductora de El Club de las Divorciadas se encuentra atravesando el proceso de construcción de su nueva y enorme casa, ubicada en un exclusivo barrio de Pilar. En un móvil para Implacables, la actriz habló de su vínculo con Nicolas Cabré.

“Tenemos relación de amigos. Es un genio trabajando. Volvería a trabajar con todos mis ex. No tendría problema”. Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzaron su relación luego del éxito de Sugar, el musical que encabezaron. Aunque ya no estén más juntos, la actriz dejó en claro que podría trabajar junto a su ex novio.

LP