Laurita Fernández salió en defensa de Benjamín Vicuña

Muchos famosos se metieron de lleno en la polémica separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña para echar más leña al fuego y ubicarse de un lado o de otro sin mucho sustento y nada más que criticas hacia la persona como escudo. En este contexto, Laurita Fernández salió al cruce de los panelistas de “El Club de las Divorciadas” y dejó muy en claro de qué lado está.

Mientras en el programa debatían acerca de las parejas del actor chileno y como todas sus relaciones terminaban de forma mediática, la conductora dijo: "Creo que no hay que catalogar a las personas por si tuvieron muchas o pocas relaciones en el tiempo, o cómo fueron terminando, si es lamentable habiendo hijos de por medio".

La separación de la China y Vicuña sigue dando de que hablar, y Laurita Fernández salió en defensa del chileno.

De esta forma, Laurita Fernández se puso del lado de Vicuña en forma de apoyo y sentencia a una actitud que los medios tuvieron para con ella y Nicolás Cabré en sus dos comentadas rupturas.

Además de la bailarina, otra que comentó sobre el tema fue Carolina Pampita Ardohain, bastante ofuscada con el tema.

“¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver. Y más cuando les digo que no hablo de esos temas. Así que les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen", dijo de forma tajante.

Paula Galloni sobre Benjamín Vicuña: "Es un seductor serial, un depredador"

La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez dejó a todos impactados y mucho se ha comentado sobre la relación de la pareja. En medio de las versiones que surgen sobre la ruptura, Paula Galloni, una de periodistas de "Pampita Online", definió al actor chileno con una contundente frase.

La panelista se animó a definir al ex de la modelo en una nota con Intrusos en la noche. "Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él", comenzó.

"Le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho 'callate' o algo así. Entonces a partir de ahí, ella dijo ‘me muerdo la boca’ antes de hablar", continuó Galloni en su relato sobre el actor.

"A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez, y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador", cerró Paula sobre su opinión sobre Vicuña.