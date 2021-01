Los títulos recomendados de CARAS para este fin de semana

Desde CARAS Digital hacemos un resumen de las películas y series disponibles en la televisión que te encantarán ver. Este fin de semana tendrás a tu disponibilidad una variedad de contenidos. A continuación te las enumeramos por día.

Las películas y series que no podes perderte este sábado 30 de enero

"El hombre que salvó al mundo", 22:45 hs. HISTORY CHANNEL Oleg Antonovich Gordievsky fue uno de los agentes más valiosos de la Guerra Fría. ¿Cómo arriesgó su vida para evitar una 3ra guerra mundial? ¿Cómo fue su audaz escape dejando todo lo que conocía y amaba atrás? ¿Cómo fue que se convirtió en el traidor de una nación y en el héroe de otra?

"Bestias Felinas" 21:00 hs HISTORY CHANNEL A lo largo y ancho de los Estados Unidos peligrosos y enormes felinos han estado acechando los suburbios, atacando a la gente y matando animales. ¿Se trata de felinos demoníacos? El equipo realiza una investigación encubierta para revelar la identidad de estas bestias antes de que maten de nuevo.

"Monumentos que guardan secretos" HISTORY CHANNEL Los monumentos estadounidenses se destacan por su tamaño, presencia, ingeniería e historia. Hay quienes los ven como ejemplos del progreso de su país. ¿Cómo es que consiguen cautivar a quien los contempla siglos después de su creación? ¿Y qué secretos guardan tras sus impecables fachadas?

"La última pelea" 10:00 hs. A&E Un ex campeón (Wes Chatham) de lucha de la NCAA, ahora un ex-convicto involucrado en las artes marciales mixtas, debe salvar la vida de su mejor amigo de un vicioso usurero.

"Isla de sombras" 23:00 hs. LIFETIME Una escritora del género crímenes reales llega a un pueblo para investigar un misterioso asesinato para su próximo libro. Allí recibirá la entusiasta ayuda de una chica que busca vengarse de ella por haberla dejado huérfana cuando en uno de sus libros, reveló que su madre había matado a su padre.

"Planeta Calleja- Blanca Suárez y Bertín Osborne" 11:00 hs ON DIRECTV. Nueve famosos se someten a los rigores de una aventura alrededor del mundo junto al presentador español Jesús Calleja.

"Batwoman" 22:00 hs HBO. Lesbiana, audaz y extremadamente inteligente, Ryan ve al Batsuit como su oportunidad para liberarse de un pasado difícil y convertirse en poderosa. En el comienzo de la temporada, usa los trajes de Kate Kane, pero a medida que crece en el rol, va creando su propio look para lanzarse a una jornada personal que la lleva de reemplazante que vive en una van a una confiada heroína que persigue a los villanos en el Batmóvil.

Las películas y series recomendadas para este domingo 31 de enero

"Picasso o falso Picasso" 22.35 hs. HISTORY CHANNEL. Jeff viaja a una galaxia muy, muy lejana para examinar el póster de Star Wars más codiciado de la historia. Además, chequea una obra de arte que podría ser hecha por un niño o por Picasso. ¿Y cuánto podría valer una peineta de diamantes de imitación que perteneció a Marilyn Monroe?

"Brooklyn Nine Nine" 14:20 hs WARNER CHANNEL Una oportunidad que no se puede dejar pasar para ver cómo el capitán Raymond Holt tuvo que calzarse nuevamente su uniforme para salir a patrullar a las calles, una degradación que sólo Jake Peralta pudo hacer más llevadera para su jefe. Mientras, el escuadrón tuvo que acostumbrase a una nueva jefatura, con todos los contratiempos que eso pudo generar. Pero las cosas no siempre fueron fáciles para el grupo: Holt enfrentó una pérdida lamentable, aunque con un efecto inmediato en su carrera.

DIRECTV GO

"Green Book. Una amistad sin fronteras". Tony, un italoamericano del Bronx, se convierte en el chofer de Don, un pianista afroamericano, durante una gira por el sur de los Estados Unidos de los años sesenta.

"El triunfo del espíritu" La historia del atleta Jesse Owens, el coloso de la velocidad que saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, en pleno régimen nazista.

"Hasta el fin" El presidente Lyndon B. Johnson sobrelleva un agitado primer año de gobierno al tratar de poner en marcha un proyecto de derechos civiles.

"The Cave" Una mirada íntima a la realidad de un grupo de mujeres y doctoras que luchan contra los bombardeos, la falta de suministros y los ataques químicos en una Siria devastada por la guerra.

"La lucha pacífica de Martin Luther King" Un retrato de Martin Luther King Jr. durante los últimos años de su vida, desde su participación en la Ley de Derechos Electorales de 1965 hasta su asesinato en 1968.

"Por una latinoamérica verde". El legado de personas maravillosas que decidieron no ser indiferentes a la crisis ambiental en la actualidad. Sus historias están llenas de compromiso, creatividad, innovación y mística siendo fuentes de inspiración.

"Mrs. America" El movimiento para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos y la reacción inesperada que cambió para siempre el panorama político.

"Show me a Hero"· Un alcalde se enfrenta a una orden judicial que dice que se deben construir unidades de vivienda de bajos ingresos en los barrios blancos de su ciudad.

"The Plot Against America" Una historia alternativa de EE.UU. durante la II Guerra Mundial contada por una familia de origen judío de clase trabajadora de Nueva Jersey, mientras viven el ascenso político de Charles Lindbergh, quien consigue la presidencia y lleva al país al fascismo.

"En el trabajo. El camino de regreso" Atrapado en un trabajo sin sentido y luchando contra el alcoholismo, un exatleta de secundaria recibe una oportunidad de redención cuando se convierte en el entrenador de baloncesto de su alma máter.

"Si fueras yo". Un abogado que tiene mucho trabajo y un amigo despreocupado se envidian sus vidas y después de una noche de copas descubren que de alguna forma han intercambiado sus cuerpos.

"Hombre de familia". Dane Jensen recibe la oportunidad de ponerse a cargo de la firma Blackridge, aunque eso suponga pasar menos tiempo con su familia. Sin embargo, cuando su hijo es diagnosticado con leucemia, Dane debe reevaluar su vida y sus prioridades.