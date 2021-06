¿Traición? Conocé la amiga de Pampita que salió a defender a Charlotte Caniggia

En su participación en La Academia, Charlote Caniggia interpretó a Amy Winehouse y recibió por parte de Pampita, integrante del jurado, una devolución lapidaria: "Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada", dijo la modelo. Ahora, una amiga de Pampita, Angie Balbiani, salió a bancar a Charlotte.

El tema viene de arrastre por parte tanto de Charlotte como de Angie. La hija de Marina Nannis había sido contratada para integrar el panel de Pampita Online y el mismo día de su debut, se fue del estudio y no apareció más.

Según dijo la hija del pájaro, ella había acordado con la conductora que no la iba a enfrentar con Yanina Latorre con quien está enemistada y al ingresar al estudio, se encontró con la panelista de LAM, por lo que se sintió traicionada.

Angie Balbiani fue siempre el circulo más intimo de la modelo.

Por otra parte, Angie Balbiani, formó parte del grupo íntimo de amigas de Pampita, pero en las últimas reuniones de chicas, no estuvo presente. Al parecer, no fue invitada. Cuando Carolina hizo el Baby Shower, si bien Balbiani asistió al evento, no formó parte del regalo grupal de amigas y se mantuvo alejada durante toda la velada.

Si bien tanto Pampita como Angie no afirman ni desmienten, lo cierto es que ahora Balbiani, panelista del programa "Editando Tele", bancó a Charlotte lo que confirma que con Pampita está todo mal: "A mi Charlotte, lejos de darme bronca, o encolerizarme me da mucha pena", comenzó su descargo la ex integrante de Chiquitita que replicó el sitio Moskita Muerta.

Angie Balbiani y Pampita

"Me parece que es una chica que necesita mucho cariño que quizás los padres no le dieron y está yéndolo a bucar al jurado de un programa que ¡¡ni idea!! O sea, ellos cobran por lo que hacen y se van a su casa", cerró contundente.