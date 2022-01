Los polémicos tweets de Aylu López sobre Markitos Navaja

En las últimas horas, se hizo viral en Twitter una serie de publicaciones por parte de Aylu López sobre su pareja, el streamer y estilista Markitos Navaja. Lo primero que hizo la creadora de contenido fue desmentir un video que estaba circulando, donde se la acusaba de haber engañado a Marcos Prez con otra persona en un boliche: “Nada, me están etiquetando y molestando hace un mes, con cosas que no hago. Ese video no soy yo, demás está decir que se nota que no soy yo y que tengo todo el brazo derecho tatuado, y ahí ponen que la mina no tiene tatuajes en el brazo derecho”.

Además, en relación al tema y muy enojada por la situación que la acusaba de infidelidad, Aylén López añadió: “Siempre fui muy respetuosa con mi pareja, siempre mostré en todos lados como era con él sin filtro. No pensé que iban a llegar hasta ese punto de difamarme porque simplemente no les contesté preguntas en Instagram acerca de mi vida privada”. Por otra parte, en cuanto a los comentarios que recibió diciendo que se habían dejado de seguir en la red social, aclaró que luego de lo ocurrido, tomó la decisión de bloquearlo momentáneamente para dar por finalizado el tema.

Pero ahí no terminó todo porque, minutos después, dio a entender que la situación fue al revés: “Me río para no llorar. Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte. Hijo de mil pu** te mereces todo lo malo. Cómo pudiste hacerme eso ctm. Y yo sintiéndome mal por un video que ni siquiera era yo (risas). Solo mírame a los ojoooos y dime que no es ciertoooo. Mira baby que no me enamoro, peeeero tú me lo haces fáciiiil”. Y por último en su cuenta de TikTok hizo referencia al tema “BB” de MYA con Emilia Mernes, donde destacó la siguiente frase: “Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina”.

Hasta el momento, no hubo una respuesta de Markitos sobre el tema que lo involucra. Resta esperar a que esto ocurra para ver si la relación sigue en pie o no.

