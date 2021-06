En su paso por PH Podemos Hablar, Sol Pérez se confesó y compartió con los invitados de Andy Kusnetzoff, una etapa escalofriante de su vida en las que experimentó distintos fenómenos paranormales.

“Me pasa mucho de soñar cosas con gente que ya no está y que viene a darme mensajes. Me apareció mi abuelo y me dijo ‘tranquila que yo voy a estar bien’, y lo mismo me pasó con mi abuela. Capaz que es algo que yo necesito y entonces me lo imagino, no lo sé y no lo voy a saber nunca. Pero creo que sí, que puedo comunicarme”, comenzó diciendo la participante de MasterChef Celebrity 2.

Sol Pérez contó las experiencias paranormales que lograron marcarla tiempo atrás

“Cuando era chica me pasaba de ver espíritus, se me aparecían y los escuchaba. Me pasó esto durante mucho tiempo y tenía pánico, no era que lo vivía normal. Tenía miedo porque sentía que me acariciaban las piernas y lo sentía real. También me movían las cosas y yo escuchaba cómo me las estaban moviendo, es algo que me estaba pasando”, agregó.

Y cerró: “Me levantaba todos los días a la misma hora y me despertaban. Sentía cómo tipeaban en la computadora, era algo tremendo lo que me pasaba y después como que lo bloqueé”.

Los trastornos alimenticios de Sol Pérez:

Sol Pérez contó lo difícil que fue esa etapa de su adolescencia y cómo logró salir adelante. Sufría trastornos alimenticios que fueron superados con la ayuda de sus padres y profesionales médicos.

“Mi papá y mi mamá se sentaban conmigo en la mesa y yo me tenía que terminar el plato de comida mientras me caían las lágrimas” le relató a Andy Kusnetzoff.

"No comía absolutamente nada. Iba al colegio y sólo comía un yogurt. En mi mente decía mirá los abdominales que tengo", recordó Sol Pérez y contó que sus padres no se enteraron hasta que se empezó a desmayar en el colegio

Tras los desvanecimientos, su madre la llevó a un médico especialista para comenzar un tratamiento. "Mi mamá me llevó al médico, me dieron un montón de estudios, me dieron hierro en pastillas y una dieta especial para subir de peso", rememoró en Podemos Hablar de Telefe.

"Se te cierra el apetito y me obligaban a comer. Salí gracias a mi familia que me controlaban todo el tiempo, quería ser algo y no era el camino", reveló.

