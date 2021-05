Valeria Gastaldi, confesó que se comunica con su padre fallecido, Marcos Gastaldi

Mientras atraviesa el séptimo mes de embarazo de su tercer hijo, fruto de su amor con Facundo Pereyra Iraola, Valeria Gastaldi confesó que su padre, Marcos Gastaldi, falllecido a mediados de 2020, le envía señales.

En diálogo con Implacables, la ex Bandana habló sobre su presente y confesó que su bebé en camino se llamará Marcos, igual que su padre, dado que nacimiento se producirá cerca de la fecha de partida de su padre.

Desde Miami, donde viajó con su marido y sus dos hijos Santino y Manuel, la cantante dijo que fue a Estados Unidos por temas laborales pero también son vacaciones familiares después de más de un años de permanecer en su casa de Buenos Aires, producto de la pandemia por el Coronavirus. "trajimos a los chicos para que salgan un poco, pero regreso a Buenos Aires para el nacimiento del bebé", contó en el programa que conduce Susana Roccasalvo.

Compenetrada en el diálogo, Gastaldi, dijo: "Es muy fuerte a nivel simbólico que el bebé llegue justo a un año de su partida. Me sigo emocionando un montón. Sé que lo voy a extrañar muchísimo. Ya lo extraño un montón, pero lo siento a mi lado, me imagino su abrazo. Lo hubiera puesto muy feliz contarle que me está yendo bien".

La artista se refirió a la cercanía que siente con su padre a través de las diferentes señales que se le presentan: "es muy difícil adaptarse a que tu manera de comunicarte sea a través de tu corazón, a través de las señales, la verdad es que no son frases, es real".

Fotos inéditas, que hace un tiempo compartió Valeria en sus redes sociales. De esa forma la cantante recordó al empresario.

También agregó: "Nunca perdí a alguien tan presente, tan de mi día a día , alguien que me marque tanto. Se fue lejísimo, andá a saber dónde se va la gente que muere, pero de repente le digo mandame una señal, sea por canciones, por cosas que me son muy significativas para él que aparece yo le digo ayudame con esto y ¡pum!, aparece, se me da la solución", dijo ante la sorpresa del panel.

Un bebé que llenará de amor a toda la familia

Vale, que está preparando su nuevo trabajo discográfico, aseguró que "después de una pérdida tan grande, una vida da mucho. Cuando vimos la primera ecografía todos lloramos. Todos van a querer estar con él y verlo" y respecto al nacimiento de su tercer varón agregó: "lo vivimos como algo muy especial de un largo duelo y de un aprendizaje individual para cada uno de los integrantes de la familia. Estamos todos muy unidos".

También dijo que "va a ser muy fuerte ver al bebito que va a traer un montón de energía positiva y energía de amor que está relacionada con él para toda la familia. El bebé nos trae una señal linda de esperanza. Ese día lo vamos a extrañar mucho todos", concluyó entre lágrimas.

LP

,