Así será el clima astrológico para este 15 de Junio del 2022

Acuario: sentimientos de alegrías en general. Los acuarianos pasan por un buen momento afectivo, muy posiblemente por la influencia positiva de Venus. Aprovechen su energía. Leo: proponen cambios de orden laboral. Las propuestas serán recibidas con buenos oídos. Sepa esperar la oportunidad. Escorpio: algunos malestares físicos de índole digestivos. Dieta sana. Tauro: determinación. Saben lo que quieren y como conseguirlo. Autoridad. Los límites también son necesarios. Mente práctica. No se enredan en cuestiones personales y del ego. Tienen en claro que van a trabajar para cobrar un sueldo. De esta manera separan lo afectivo de lo personal.

Hoy es Estrella Lunar Amarilla en el Calendario Maya

Si crees que tienes cualidades para el éxito, tienes cualidades para el éxito. Solo vos puedes decidir si tienes cualidades para triunfar o no. Si te la pasas diciendo que no sirves para nada, que no posees ningún talento especial, ciertamente no llegarás muy lejos. El talento no es como el maná que cae del cielo, es la suma de cualidades que cuando las desarrollas te llevan a adquirir ciertas habilidades. Cada uno tiene un don especial, por más pequeño que sea. No quieras ser otro del que eres. No mires con envidia el talento de los demás. Encuentra tu propio don y haz d él tu mayor fuerza.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Nací para triunfar. El éxito es parte de mi esencia.