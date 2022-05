Así será el clima astrologico para este 16 de Mayo del 2022

Libra: comienza una semana bastante movidita, todo el trabajo atrasado se te viene encima y lo que no hiciste entres semana lo tenes que hacer en una. Plazos, fechas de entrega, tu agenda estará a full. Acuario: todo se acelera y las cosas suceden más rápido de lo que esperabas. Tauro: abrir la cabeza y escuchar otras opiniones. Géminis: competitividad. La seguridad en vos misma siempre fue un rasgo distintivo de los geminianos y desde este lugar te sentís fuerte para dar batalla. Sagitario: no te dejes desbordar por las emociones.

Hoy es Espejo Espectral Blanco en el Calendario Maya

No se nace genio, se nace “conectado” con el Universo. Los genios tenían una gran conexión con su Fuente Interior. Sus idean provenían de ese lugar desconocido desde dónde surge lo que aún no se ha creado. Así nacieron los grandes inventos, como una Luz que se encendía en su conciencia. Muchos de ellos reconocen que eran personas comunes y que no tenían nada en especial. Sus ideas brillantes provenían de su conexión, poseían comunicación telefónica directa con el Creador.

AFIRMACION DEL DIA

Dentro de mi hay un genio en potencia.