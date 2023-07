Así será el clima astrológico para este 4 de julio del 2023

Plutón está en Capricornio cuando la Luna pase sobre él. Un Plutón de los recuerdos, de revisar nuestra historia personal. Tal vez soltar algunas mochilas que no nos pertenecen. No cargar con temas del pasado. Como decimos en Constelaciones Familiares: lo tuyo es tuyo (tu historia de vida) y lo mio es mio, no hacernos responsables de las exclusiones y errores de nuestros antepasados. Aunque nos parezca mentira, arrastramos cosas de nuestro linaje, comportamientos, programas mentales y creencias. Esta Luna ilumina estos aspectos para que podamos liberarnos de ellos.

Hoy es Humano Solar Amarillo en el Sincronario Maya

Acepta los milagros que van a ocurrir en tu vida. Abre tu corazón a los regalos que el Universo tiene para ofrecerte. Cuando era un niño creía en milagros. Muchos de nosotros creíamos en ellos. Luego se encargaron de convencernos que los milagros no existían, y en algunos casos lo hicieron tan bien que las personas perdieron la capacidad de creer en milagros. Pero yo quiero que vuelvas a creer en ellos, quiero convencerte que los milagros existen, porque la verdad es que sí ¡existen! Lo bello de los milagros es que incluyen una sorpresa, como un presente envuelto en papel de regalo, no sabemos lo que hay en él hasta que lo abrimos. Cuando abrimos nuestro corazón a los milagros, estos empiezan a ocurrir en nuestra vida. Abre tu corazón a los regalos que el Universo tiene para ofrecerte.

AFIRMACION DEL DIA

A cada instante Dios me sorprende con sus bendiciones. Mi vida es un milagro constante.

