Clima astrológico para el jueves 20 de Agosto del 2020

Acuario puede vislumbrar negocios y sacar provecho de oportunidades que otros no logran llegar a ver. Debe ser como un equilibrista caminando por una delgada cuerda, aprovechar de las ganancias, pero no dejarse hipnotizar por la ambición. Géminis: te conviene enfocarte en los oficios y trabajos que te desempeñas mejor. En el amor, Libra: flexibilicen las relaciones. Sigo pensando en Tauro y la locura de Urano retrogrado, que no sea que por querer buscar cambios pateen todo el tablero y desbalanceen su vida.

HOY ES SEMILLA MAGNETICA AMARILLA en el Calendario Maya

La tristeza crónica es una forma de enfermedad. Sacúdete la tristeza y conéctate con la vida. La tristeza es parte de la vida. Como las estaciones del año, está la primavera, el verano, pero también el otoño y el invierno. Existe el día y la noche. Así como existe la felicidad y la alegría, la tristeza también forma parte de nuestras vidas y viene a enseñarnos algo. El tema es no quedarnos estancados en la tristeza. Cuando aparece, escucha que te viene a decir (algo no anda bien y ella te viene a mostrar qué) pero luego dale las gracias y déjala ir. Sigue con tu vida y deja que la tristeza siga su camino. Sacúdete el dolor como hace el árbol con las hojas del otoño y elige la vida, elige el Sol, elige la alegría.

AFIRMACION DEL DIA

Elijo la alegría como estilo de vida. Soy sano, fuerte y feliz.

www.brujitomaya.com