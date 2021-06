Clima astrológico para el lunes 28 de junio

Géminis: capacidad de ahorro. Reservas parte de tus ingresos, pensando en objetivos a largo plazo. Acuario: Fijarse metas y un plan económico, ayuda a poder cumplirlas.

Escorpio: tiempo, ver las cosas en frío y más tranquilas, y la propia madurez personal, ayudan al perdón. Sagitario: vences temores. Todas las dudas y miedos de pareja se disipan. El ingreso de Venus en Leo empieza a mover el área afectiva para los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Una semana que empieza con cambios.

Hoy es Guerrero Magnético Amarillo en el Calendario Maya

Aprende a descansar, respeta tus horas de sueño. De esta manera tendrás más energía para la próxima jornada. ¡Amo dormir! Y no me importa nada de lo que me digan, dormir es algo maravilloso. A veces paso horas trabajando y me olvido de todo, casi no duermo. Me pasa cuando estoy escribiendo los libros, por ejemplo, estoy tan concentrado, tan comprometido, que me olvido de todo. Pero también hay un momento para parar, descansar, el cuerpo te lo pide, la mente te lo pide, aprende a escuchar las señales. Administra tu tiempo de tal manera que dediques un cuidado responsable a tu cuerpo, a tu salud y a tus horas de sueño.

AFIRMACION DEL DIA

Me doy permiso para descansar sin sentirme culpable, sabiendo que nada es más importante que ser feliz.

