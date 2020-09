Clima astrológico para el sábado 12 de Septiembre del 2020

Virgo: con el sol transitando en tu propio signo potencia tu carisma y resplandor. Brillas con luz propia. Sos el centro de atención allí donde estés.

Acuario: velocidad. El que llega primero, llega más lejos. Te adelantas a la competencia por varias cabezas. Sensación de vértigo. Libra: recurris a otras técnicas, como Pilates, para sentirte mejor y trabajar el cuerpo. Pronto verás resultados.

HOY ES MANO ESPECTRAL AZUL en el Calendario Maya

Cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos, descubrimos que somos Luz. Cada célula de tu cuerpo está compuesto de energía, átomo por átomo, molécula a molécula, tu eres Luz. Estás hecho de las mismas partículas que todo el Universo.

No necesitas tratar de ser nada, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a ninguna parte, porque ya eres eso que pretendes ser, una chispa de Dios. El trabajo en esta vida es desprenderte una a una de todas las máscaras que están ocultando tu Luz.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Soy una Chispa Divina. Yo Soy Luz. Yo Soy Amor.

www.brujitomaya.com