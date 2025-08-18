¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 18 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 18 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha pila, pero ojo con ir demasiado a las corridas. Si ponés un poco de paciencia en lo que hacés, te va a rendir mucho más. No te olvides de escuchar a quien tenés al lado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes puede traer alguna que otra tensión en el laburo, pero nada que no puedas manejar con tu calma característica. A la tarde se viene un momento ideal para mimarte un poco y bajar un cambio..

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con ganas de charlar y de moverte por todos lados. Buen día para reuniones, encuentros o hasta para tirar una idea nueva que tenías guardada. Eso sí, tratá de no dispersarte.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy te conviene enfocarte en tu casa y en tu familia. Puede surgir una charla que venías pateando, y si la encarás con el corazón, se soluciona mucho más fácil de lo que pensabas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El lunes viene con brillo para vos. Tu presencia va a destacar en cualquier lugar al que vayas. Si tenés que pedir algo o dar un paso importante, este es el momento.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es un día para ordenar cuentas, papeles o cuestiones que venías dejando de lado. Te vas a sentir mucho más liviano después de poner todo en regla. No te exijas de más con los detalles.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Lunes ideal para abrirte a nuevas conexiones. Podés conocer gente interesante o reforzar un vínculo que te importa. Tu carisma te juega a favor, usalo sin miedo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy te conviene observar más de lo que hablás. Vas a captar cosas que otros no ven, y eso te va a dar ventaja. A la noche, buscá un rato de intimidad para descargar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arrancás con ganas de mover el cuerpo y de hacer planes. No te cierres a propuestas inesperadas, porque puede salir algo copado. Un día con energía expansiva.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El lunes se te puede presentar con mucho trabajo o responsabilidades. Tenés la fuerza para bancarlo, pero no te cargues todo vos solo. Delegar no es rendirse.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Buen día para aprender algo nuevo o para meterte en un proyecto distinto. Estás creativo y con chispa, y eso te puede abrir puertas. En lo social, alguien puede sorprenderte con una propuesta distinta.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy te conviene cuidar tus emociones. Podés estar más sensible que de costumbre, pero si canalizás esa energía en algo creativo o en un gesto cariñoso, te vas a sentir pleno.