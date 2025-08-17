10 fotos inéditas por el Día del Niño: así eran de chicos los famosos argentinos, de Flavia Palmiero y Nico Vázquez a Juan José Campanella

En el Día del Niño, CARAS comparte un viaje al pasado con postales entrañables de diez personalidades del espectáculo y la cultura que, con el paso de los años, se convirtieron en grandes referentes de la televisión, el cine y el teatro argentino.

Cada infancia guarda un retrato único en que se puede ir apreciando la esencia de cada una de las figuras que, hoy en día, están consolidadas como grandes artistas nacionales.

10 fotos inéditas por el Día del Niño: así eran de chicos los famosos argentinos

Flavia Palmiero, por ejemplo, aparece en una foto donde posa con un vestido de volados de estilo bailarina de flamenco. En la foto se aprecia una futura artista que iba anticipando la frescura y el desparpajo que más tarde la convertirían en una referente de la televisión infantil y en una figura querida por varias generaciones.

Flavia Palmiero

La foto de Nico Vázquez muestra en su niñez los rasgos dulces y la mirada clara que hoy lo acompañan en la adultez. Con el tiempo, ese niño inquieto se transformó en uno de los actores más convocantes del teatro argentino, dueño de una carrera que combina comedia, drama y producciones de gran éxito.

Nico Vázquez

Otra imagen imperdible es la de Juan José Campanella, el cineasta que años más tarde ganaría un Oscar con El secreto de sus ojos. En blanco y negro, se lo ve con gesto curioso y atento, como si ya desde chico, viera el mundo con los ojos de un narrador.

Juan José Campanella

La galería también incluye a un mini Fernando Burlando jugando en la arena, pero con porte serio y una postura que parece preanunciar la firmeza que lo haría famoso en los tribunales.

Fernando Burlando

La fotografía de Luis Machín, por su parte, lo muestra con su uniforme de colegio, contento, quizás en su primer día de clases, arrancando otro año de formación antes de ser un actor referente en el país.

Luis Manchin



El humor también tiene su lugar en el baúl de los recuerdos: con Coco Sily, que aparece de pequeño en una pose traviesa, con un pie apoyado en una maceta y una mirada que refleja el carisma que luego desplegaría en la radio y el teatro.

Coco Sily

Andrea Rincón, en cambio, aparece sonriendo con alegría junto a un cochecito, en una postal familiar y dulce.

Andrea Rincón

Andrea Bonelli se muestra jugando con un teléfono antiguo, su expresión divertida y su postura frente a la cámara, van mostrando a quien unos años después se convertiría en una gran artista.

Andrea Bonelli

En su postal, Mauricio Dayub aparece sentado en un sillón, vestido formal, quizás para una ocasión especial, en pose firme y casi dejando ver la disciplina que lo convertiría en uno de los intérpretes más sólidos del teatro argentino.

Mauricio Dayub

Finalmente, vemos a Paula Morales posando con su papá en un primer día de colegio. Una postal familiar muy cálida y típica de todos los chicos, que remonta a todos a su niñez.

Paula Morales

En este Día del Niño, estas postales inéditas recuerdan que detrás de cada famoso hay una infancia hecha de juegos, familia, ternura y sueños que, con el tiempo, encontraron su camino en el arte y la cultura de nuestro país.