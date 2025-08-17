De la enfermedad terminal de su esposa al nieto que acompañó en su cambio de género: la vida desconocida de Alberto Martín

Alberto Martín vivió una historia marcada por el amor, la entrega y el acompañamiento. Durante más de una década cuidó a su esposa Marta, quien atravesó una enfermedad terminal, y en los últimos años fue sostén de su nieto en su proceso de cambio de género, que lo conmovió profundamente.

La vida menos conocida de Alberto Martín: desde la enfermedad de su esposa al cambio de género de su nieto

El actor, quien falleció el 16 de agosto de 2025, fue una figura entrañable del espectáculo argentino, con una carrera que abarcó cine, teatro y televisión. Pero detrás de su recorrido hubo un hombre que vivió momentos de profunda intimidad, marcados por el amor, el cuidado y la aceptación.

Durante más de una década, Alberto Martín acompañó a su esposa Marta en una batalla silenciosa contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad, progresiva y sin cura, transformó por completo la rutina familiar. Desde el diagnóstico, el actor adaptó su vida y su hogar para estar a su lado. Incluso convirtió parte del living en una especie de terapia intensiva doméstica, con equipos y cuidados constantes.

Según se conoció, su esposa falleció el 9 de junio de 2018, tras años de lucha contra la enfermedad que no tiene cura. El actor había compartido 45 años de matrimonio con ella; se encontró viudo y con una casa que ya no tenía la misma energía. En entrevistas posteriores, reconoció que postergó gran parte de su carrera para cuidarla, y que no se arrepentía de haberlo hecho. “Fue un acto de amor total”.

El fallecimiento de Marta marcó a Alberto Martín de forma profunda; durante mucho tiempo mantuvo sus cenizas en su casa, rodeadas de flores, hasta que las liberó en el lugar que ella le había pedido. La familia fue su sostén en ese proceso: sus tres hijos, María Marta, Juan Martín y Juan Manuel, y sus cinco nietos lo acompañaron en cada etapa.

Uno de esos vínculos se volvió especialmente significativo en los últimos años, cuando uno de sus nietos decidió irse a vivir con él. El joven había iniciado un proceso de transición de género y tuvo en su abuelo un gran apoyo. A su vez, el actor contó en Socios del Espectáculo (El Trece) lo que estaba viviendo Valentín: “Era una niña y se percibía niño, exactamente. Lo menos que puedo hacer es apoyarlo contra viento y marea”.

Con una mirada abierta y sin prejuicios, Alberto Martín aseguró que acompañó a su nieto en todo momento, y que sus padres también lo hicieron. “Soy un tipo muy abierto. Por eso viví como viví y vivo como vivo”, continuó. Para él, la búsqueda de identidad es parte de la vida, y la experiencia le permitió comprender desde otro lugar lo que estaba sucediendo.

Alberto Martín vivió con intensidad cada etapa de su vida, desde los años junto a Marta, su esposa, marcada por una enfermedad terminal, hasta el acompañamiento amoroso a su nieto en su cambio de género. Su muerte, el 16 de agosto, cerró una historia que no solo dejó huella en el espectáculo, sino también en quienes conocieron su costado más íntimo.

