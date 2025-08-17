Gustavo Bermúdez reveló la enfermedad de su hija, Manuela: “Recen, nada más”

Gustavo Bermúdez abrió su corazón en una entrevista para el ciclo Vuelta y media, de Urbana Play, y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida como papá. Hace más de veinte años, cuando su hija menor, Manuela, tenía apenas seis meses, sufrió una enfermedad que puso en riesgo su vida y dejó a la familia en una situación desesperante.

El recuerdo lo trasladó a San Martín de los Andes, donde ocurrió todo. “Estaba hipotérmica, blanca, seis meses, todo mal… La doctora me dijo: ‘No se puede hacer nada. Nada. Recen’. Nada más”, relató el actor, que definió ese instante como una de las experiencias más angustiantes de su vida.

Gustavo Bermúdez junto a su hija Manuela y a Adrián Suar

Gustavo Bermúdez reveló la enfermedad que tuvo su hija menor

A sus seis meses, Manuela se contagió de un rotavirus que la afectó críticamente. Ante esto, el actor contó que la impotencia de no poder hacer nada más que esperar lo llevó a aferrarse a la fe, incluso cuando no se considera una persona devota. “Por más ateo que seas, hay un momento que mirás al cielo y decís: ‘Dios, ponete la diez’”, expresó en la entrevista.

Hoy, Manuela y su hermana Camila —fruto de su relación con Andrea González— forman parte de una familia unida. Gustavo mantiene una vida personal muy reservada, aunque desde hace cinco años comparte su vida con su pareja, Verónica Varano. A pesar de su bajo perfil, decidió contar este episodio porque lo marcó profundamente.

Más allá de su experiencia, el actor destacó la importancia que puede tener la religión como apoyo en situaciones críticas, aunque él mismo no se define como practicante. “Creo en que es necesario para mucha gente y sí, conozco casos en que aferrarse a la religión los ha sacado de lugares oscuros. Entonces, me parece que está muy bueno. Hay gente que se siente muy acompañada. Todo lo que te haga bien, sin hacerle daño al otro, me parece que soy pro ir por ese lado”, manifestó.

El recuerdo de aquella enfermedad de su hija se suma a un presente en el que Gustavo Bermúdez volvió a subirse a un escenario. Actualmente, forma parte de La cena de los tontos, donde reemplaza a Mike Amigorena, marcando su regreso al teatro tras varios años de distancia de los escenarios. La experiencia con su hija, Manuela, le dejó una enseñanza que trasciende su historia personal y ahora decidió contarla, recordándola como uno de los momentos más difíciles de su vida.



F.A