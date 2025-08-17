Así es la casa de Eva de Dominici y el hermano de Penélope Cruz en los Estados Unidos: mucho arte y toques rústicos

Eva de Dominici se instaló en Estados Unidos con Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz, y desde entonces su casa se transformó en un espacio que refleja mucho arte y toques rústicos. Entre ventanales, muebles de madera y objetos únicos, la actriz deja ver parte de su universo íntimo.

La increíble casa de Eva de Dominici y Eduardo Cruz en Estados Unidos

Eva de Dominici vive en Estados Unidos junto a Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz, y juntos construyeron un hogar que combina mucho arte y toques rústicos. La actriz argentina compartió algunos detalles de su vida cotidiana en Los Ángeles, donde el diseño y la estética personal marcan cada rincón.

Eva de Dominici

En 2018, la actriz argentina se instaló en Estados Unidos en una propiedad en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y se destaca por su diseño luminoso y funcional. Desde el exterior, la construcción mantiene los materiales típicos, con paredes en tonos neutros y una estructura que prioriza la amplitud. Uno de los elementos más llamativos son los ventanales que van desde el piso hasta el techo, permitiendo el ingreso de luz natural.

Eva de Dominici

Mientras que en el interior de la casa de Eva de Dominici, el estilo rústico se hace presente en cada rincón. Las paredes blancas, los muebles de madera y los objetos decorativos en tonos tierra generan una atmósfera cálida y relajada. En el salón principal, se puede ver un gran cuadro antiguo que emula un mapa histórico, acompañado por una lámpara vintage y una mesa de madera con floreros y esculturas de cerámica.

Eva de Dominici

Por su parte, la habitación principal mantiene la misma línea estética: cama king size con cabecera negra, mesas de luz en tonos oscuros y una ventana que permite el ingreso directo del sol. La decoración es minimalista, con pequeños detalles que aportan personalidad sin sobrecargar el ambiente.

Uno de los sectores más especiales de la casa es el estudio musical de Eduardo Cruz. Allí se combinan sillones negros, instrumentos como guitarras y ukeleles, y objetos de colección que reflejan su pasión por la música. Este espacio representa el costado artístico de la pareja, que convive con la creatividad en su día a día.

Eva de Dominici

En la residencia de Eva de Dominici, el arte está presente en cada ambiente, desde cuadros hasta esculturas, y se integra de forma natural con los elementos rústicos. La casa también cuenta con un jardín amplio y una piscina, ideal para disfrutar del clima cálido de Los Ángeles durante gran parte del año.

Eva de Dominici, su hijo y Eduardo Cruz

Eva de Dominici encontró en Estados Unidos un espacio que refleja su estilo y el de Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz. La casa que comparten en Los Ángeles combina mucho arte y toques rústicos, en un entorno que equilibra lo funcional con lo personal. Cada ambiente revela una forma de habitar la residencia que prioriza la creatividad, la calma y el vínculo con lo cotidiano.

