Pampita y Benjamín Vicuña recordaron a Blanca por el Día del Niño con un mensaje íntimo que refleja el lugar que ocupan sus hijos en su vida. A través de las imágenes compartidas, ambos eligieron una forma personal de celebrar la fecha, con publicaciones que dejaron entrever una conexión profunda con la infancia, la familia y los recuerdos que siguen presentes.

Pampita y Benjamín Vicuña recordaron a Blanca por el Día del Niño con publicaciones que conmovieron a sus seguidores. La jornada se vivió entre abrazos, recuerdos y una presencia que sigue marcando la historia familiar. Cada uno, desde su espacio, compartió imágenes que hablan de amor, memoria y la infancia de sus hijos.

Pampita

La modelo compartió en sus redes sociales un collage con imágenes de sus cinco hijos. En la parte superior, se veía a Blanca abrazada a Bautista, en una foto tomada cuando eran niños. Debajo, aparecían Benicio y Beltrán abrazando a Ana, hija menor que tuvo en su pasada relación con Roberto García Moritán.

"Feliz día, mis amores", decía en la imagen que compartió Pampita, junto al emoji de un corazón rojo. Una imagen que de inmediato se pudo ver reflejada en muchas de las cuentas que siguen a la modelo y cuentan su día a día. Todas ellas acompañadas de mensajes de afecto y cariño por los niños.

Bautista, Blanca, Benicio, Beltrán Vicuña y Ana García Moritán

Por su parte, Benjamín Vicuña celebró el Día del Niño con un almuerzo familiar junto a Amancio, Magnolia y Benicio, según se pudo ver en sus historias de Instagram. La jornada continuó con una tarde compartida, en la que el actor chileno se mostró relajado y cercano a los menores.

Horas más tarde, publicó una imagen compuesta por seis tarjetas personalizadas, cada una con el nombre de sus hijos: Magnolia, Benicio, Amancio, Bautista y Beltrán. La sexta tarjeta, decorada con flores y corazones, estaba dedicada a Blanca. “Feliz día, mis niños”, escribió, acompañando el posteo con dibujos animados que representaban a cada uno.

Benjamín, Amancio, Magnolia y Beltrán Vicuña

La publicación de Benjamín Vicuña fue breve pero simbólica; cada tarjeta fue generada con inteligencia artificial y mostraba a cada uno de los menores con un diseño propio. Desde las flores de Magnolia, hasta la pelota, el asado y la gaseosa para Beltrán, junto con el corazón, el sol y las flores para Blanca, cada una representaba la personalidad y gustos de los niños.

Posteo Benjamín Vicuña

Pampita y Benjamín Vicuña recordaron a Blanca por el Día del Niño con mensajes breves y personales que se sumaron a sus celebraciones familiares. Las imágenes compartidas mostraron momentos actuales y pasados, junto a palabras sentidas con la intención de acompañar a sus hijos en esta fecha especial.

