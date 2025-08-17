Así fue el doble cumple de Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto: de la mega fiesta con mamá al festejo casero con papá

Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, celebró su cumpleaños número diez con un doble festejo que marcó una diferencia de estilos entre sus padres. De la mega fiesta con mamá al festejo casero con papá, cada evento estuvo marcado por su propio estilo y dejó postales que hablan del amor y dedicación que ambos le pusieron.

Los increíbles festejos por el cumpleaños de Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Gio, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, vivió su cumpleaños de 10 años con dos celebraciones pensadas especialmente para ella. De la mega fiesta con mamá al festejo casero con papá, la jornada combinó color, música y momentos íntimos. Cada festejo reflejó una forma distinta de compartir, con detalles que marcaron el pulso de una fecha especial.

La actriz compartió en sus redes sociales las distintas postales de la celebración que llamó la “Gio Fest”, una fiesta inspirada en los años 2000 que tuvo lugar en un salón decorado con globos en tono rosa metálico, luces por todos lados, glitter y música para bailar. En el posteo se pudieron ver coreografías grupales, piñata, un oso que ofició de DJ y una ambientación que combinó lo urbano con lo festivo.

Por su parte, Giovanna se lució con un look pensado especialmente para su fiesta. En esta ocasión se declinó por un jean negro de tiro bajo y crop top plateado lleno de lentejuelas brillantes que combinaban con la moda de la época de los 2000. Durante la celebración, bailó junto a sus amigas y mostró una personalidad artística que, según Fernanda, heredó de sus padres.

En el momento de soplar las velas, la niña posó junto a su María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, sus padres, quienes se mostraron unidos para acompañarla en su día. La torta tuvo una decoración acorde a la “Gio Fest”; contaba con 4 pisos, preparados para la ocasión con bolas de boliche brillantes, discos, flores y anteojos de sol.

“Una década cumplida, con un festejo muuuy especial, a todo dancing, magia y diversión, con tus amigas y amigos, ¡como te lo mereces, hijita mía! A seguir soñando, creciendo en libertad y rodeada de amor”, escribió la actriz en su publicación. A su vez, destacó el esfuerzo compartido para hacer realidad el sueño de Giovanna y remarcó la importancia de celebrar en familia.

Por su parte, Ricky Diotto organizó el domingo un festejo más íntimo en su casa, rodeado de familiares cercanos. La decoración giró en torno a Minnie Mouse, con globos temáticos y una torta rosa pastel con brillos y la imagen del personaje de Disney. El odontólogo preparó un asado para compartir con su hija y sus seres queridos.

Ambos festejos reflejan estilos distintos, pero coinciden en el cariño y la dedicación que sus padres pusieron en cada detalle. A pesar de la separación, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se mostraron presentes en este momento especial para su hija, priorizando siempre el bienestar y la alegría de la menor.

