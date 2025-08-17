Confirmaron que Paloma Fort es hija de Carlos Fort y hermana de Ricardo, pero no recibirá herencia

Luis Ventura confirmó que Paloma Fort no es hija de Felipe, sino de su hermano, Carlos Fort. Una resolución que, inmediatamente, la convierte en hermana de Ricardo, Eduardo y Jorge, aunque, de la misma forma, la aleja de recibir cualquier tipo de herencia.

Confirmaron que Paloma Fort es hija de Carlos Fort y hermana de Ricardo

Este sábado por la noche en Secretos Verdaderos, Luis Ventura contó novedades sobre el caso de Paloma Fort. Cabe recordar que, desde hace muchos años, la hija de Aschira sostiene que su padre no es Felipe Fort, como está acreditado legalmente, sino de Carlos, el padre de Ricardo, Eduardo y Jorge. Un reclamo que la ha llevado a mudarse fuera del país y buscar asesoramiento legal por todo el mundo.

Ricardo Fort.

Ahora, según cuenta el periodista, habría llegado a un acuerdo para que se la reconozca como hija legítima de Carlos. Incluso afirma que existe un documento firmado que la avala y despeja todo tipo de dudas.

Esta nueva etapa habría llegado tras la intervención de un estudio de abogados especializado, que se comunicó con Eduardo Fort, la pareja de Rocío Marengo. "Un estudio de abogados dio con la tumba de Carlos Fort y, a partir de ese dato, Paloma quedó en condiciones de reclamar un ADN. Ella dejó Londres, se radicó en España y conoció a una abogada que activó todo el aparato legal contra los Fort”, contó.

Siempre en palabras de Luis Ventura, tras esa comunicación, Paloma y Eduardo habrían llegado a un acuerdo en el que ella renunciaba a reclamar parte de la herencia, pero era reconocida oficialmente como hija de Carlos. Además, como compensación, recibía 500 mil dólares.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

El reclamo de los abogados de Paloma Fort

Aunque parecía que la historia finalmente había encontrado un final satisfactorio para Paloma, Luis Ventura también dejó ver el conflicto con sus abogados. Según contó, el estudio encargado de llevar adelante todo este proceso no habría visto dinero alguno. “los abogados están que arden: no vieron un mango de todo esto", agregó.

Más allá del supuesto conflicto con los letrados, Luis Ventura remarcó la importancia de este paso que comentó. "Declararon a Paloma hija de Carlos. Eso es lo más importante. Siempre fue su hija, pero ahora tiene un documento que lo certifica: que es hija de él y hermana de Ricardo y Eduardo Fort", cerró.