¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía del día te empuja a definir prioridades laborales. Puede que sientas presión externa, pero lo importante es no entrar en choques innecesarios. Un jefe o figura de autoridad podría pedirte más de lo que corresponde: pon límites con firmeza. En el amor, no te apresures, dejá que las cosas maduren.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy tenés un aire más filosófico: ganas de aprender, planear un viaje o meterte en un proyecto personal que te saque de la rutina. La Luna te da un empujón para animarte a algo que venías postergando. En lo sentimental, la distancia o la diferencia de tiempos puede ser un tema, pero la comunicación clara lo soluciona.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Los astros te piden calma en lo económico. Puede aparecer un gasto inesperado o un movimiento en inversiones que genere ansiedad. Prestá atención a los papeles y contratos. En lo afectivo, es un día ideal para conversaciones profundas: alguien cercano puede abrirse con vos más de lo habitual.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna en Capricornio pone el foco en tu vida de pareja o asociaciones. Podés sentir cierta exigencia del otro lado, pero también es una oportunidad para reforzar compromisos. Si estás soltero/a, aparece alguien que te sorprende con su manera distinta de ver la vida.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía está en alto, pero el día te pide organización. Tenés mil cosas para hacer y si no te ordenás, podés sentirte desbordado. Buen momento para retomar rutinas saludables: alimentación, descanso, movimiento. En el amor, mostrás más sensibilidad de lo usual, dejá que eso juegue a tu favor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día con mucho brillo creativo. Se te ocurren ideas nuevas que pueden servir tanto para lo laboral como para proyectos personales. En lo sentimental, estás con ganas de diversión y juego: ideal para conocer a alguien si estás abierto/a o para reavivar la chispa con tu pareja.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El hogar y la familia son el centro hoy. Quizás surja un tema que hace rato estaba guardado y sale a la luz para resolverse. No esquives la charla: la armonía llega si se dicen las cosas con honestidad. A nivel emocional, necesitás sentirte contenido, buscá a quienes te transmitan paz.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El día trae movimiento social y muchas charlas. Tus palabras tienen peso y podés influir en decisiones grupales. Prestá atención a noticias que llegan: algo cambia tu perspectiva. En el amor, la intensidad sube, pero también podés sentirte un poco celoso/a. Lo importante es no reaccionar impulsivamente.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La Luna te enfoca en lo económico y en cómo administrar mejor tus recursos. Puede aparecer una oportunidad laboral interesante o un reconocimiento por tu esfuerzo. En lo afectivo, te sentís con ganas de mayor estabilidad: si estás en pareja, pedís más compromiso; si no, buscás algo con futuro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La Luna está en tu signo, así que todo pasa por vos. Es un día clave para tomar decisiones y dar un paso firme hacia adelante. Tu presencia se nota y la gente busca tu consejo. En el amor, hay magnetismo: si estás soltero/a, atraés sin esfuerzo; si estás en pareja, el vínculo se fortalece.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Jornada más introspectiva. Quizás necesites bajar un cambio, escuchar tu intuición y descansar. Los sueños pueden traerte señales importantes. A nivel laboral, no es momento de hacer todo público todavía: guardá un plan en silencio hasta que esté más sólido. En lo sentimental, puede reaparecer alguien del pasado.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy el foco está en tus amistades y proyectos colectivos. Recibís apoyo de un grupo o de una persona que te inspira confianza. Hay buena energía para hacer planes a futuro, sobre todo si incluyen creatividad. En el amor, alguien de tu entorno social empieza a mirarte con otros ojos.