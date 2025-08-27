Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, logró construirse un camino propio en los medios, lejos de la sombra de sus famosos padres. Con apenas 25 años, se anima a todo: es panelista en TV, figura de Sex y ya tiene voz propia en los medios.

Los orígenes de Luca Martin

Nacido de la relación entre la actriz y el conductor —que duró poco tiempo pero marcó a fuego el inicio de sus vidas familiares—, Luca llegó al mundo a principios de los años dos mil y creció en medio del foco mediático. La separación de sus padres fue un escándalo hace más de dos décadas, sobre todo cuando Dupláa inició su vínculo con Pablo Echarri y formó una familia con Morena, que se lleva solo un año con Luca.

Nancy Dupláa, Matías y Luca Martin.

El tiempo pasó, las heridas cicatrizaron y ambos padres recompusieron sus caminos: Nancy tuvo dos hijos más junto a Echarri, mientras que Matías Martin fue padre nuevamente con Natalia Graciano. Hoy, tanto Nancy como Matías mantienen una excelente relación y comparten la alegría de ver a su hijo mayor abrirse paso en los medios.

La carrera de Luca Martin

Con una personalidad inquieta y versátil, Luca supo hacerse un nombre propio. Actualmente, el joven usa sus redes sociales para mostrar su día a día y es una personalidad de internet súper exitosa. Además, es panelista de Desayuno Americano (América TV) y Cómo estamos hoy (Canal de la Ciudad), donde aporta su mirada fresca en debates sobre actualidad y espectáculo.

Luca Martin en Desayuno Americano.

Pero su desembarco en el teatro sorprendió a muchos. El joven se animó a integrarse a Sex, la exitosa obra de José María Muscari, donde explora su lado más íntimo y artístico. “Tengo dos monólogos a lo largo del show, un número musical junto a una compañera, Flor, donde cantamos Toxic de Britney Spears, más un par de apariciones bailando y divirtiéndome con el elenco”, contó en una entrevista con Revista Noticias.

Luca Martin y José María Muscari.

El joven explora su lado más íntimo y artístico en la obra de José María Muscari.

En paralelo a su carrera profesional, Luca atravesó cambios en lo personal. A principios de 2024 comenzó una relación Eugenia Aiello en la que incluso habían decidido convivir, pero la relación terminó inesperadamente justo antes de que se confirmara su incorporación a Sex.

Luca Martin y su exnovia, Eugenia Aiello.

Luca Martin hoy

Con apenas 25 años, Luca se aleja de las etiquetas y de los encasillamientos. Es alguien que marca su presencia con una atractiva muestra de madurez y desenfado. Lo suyo es el desafío y la curiosidad permanente. De esta forma, este veinteañero se permite actuar, escribir, opinar y hasta conducir, no le teme a nada.

Luca Martin junto a sus padres, Nancy Duplaá y Matías Martin.

Así, Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin se consolida como una figura en ascenso dentro del espectáculo argentino, demostrando que gracias a su talento y autenticidad puede hacer su propio camino artístico.

