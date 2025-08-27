Nicole Neumann es una de las modelos influencia más importantes de la televisión argentina. Sus conocimientos fashionistas y personalidad única la posicionaron como una referente de las próximas tendencias en la moda. Sin embargo, ella también se permite hacer cambios de looks dependiendo la temporada en la que se encuentre. Debido a los últimos días de altas temperaturas, y con ganas de que llegue el verano, apostó por un cambio de imagen que enamoró a todos los seguidores.

Nicole Neumann

El cambio de look de Nicole Neumann "para el verano"

A pesar de las polémicas con Fabián Cubero o de su salida de Los 8 escalones, Nicole Neumann no duda en marcar su importancia dentro de la industria fashionista. Con un estilo bohemio y extraordinario, donde se la juega por los diseños originales, la modelo muestra las tendencias de cada temporada, y apuesta por nuevas cuando se acerca el momento. En los últimos días, las altas temperaturas regresaron, y con eso los looks ideales para el próximo verano argentino.

Nicole Neumann

Nicole ya vivió el verano europeo durante sus vacaciones en familia, donde demostró que el total white era el próximo color a aparecer entre la moda y descubrió nuevas tendencias que la acompañaran en los próximos meses. Sin embargo, y tras regresar a la Argentina a lucir su usual estilo invernal, decidió que era el momento de hacer un cambio de look en su imagen, para empezar a darle la bienvenida a la temporada que más adoran los usuarios.

Durante todo el invierno, ella mantuvo su pelo rubio más oscurecido. Con algunas mechas marrones y un color más apagado, Neumann demostró cómo llevarlo en el frío. Finalmente, en sus historias de Instagram, mostró que volvió a apostar por una tonalidad más clara para la vuelta de las altas temperaturas. "Volvemos a mi rubio para el verano", destacó, de la mano de su peluquero de confianza. Seguido a esto, compartió postales bajo el sol, volviendo a los tonos luminosos ideales de esa temporada.

El cambio de look de Nicole Neumann

Los seguidores y expertos fashionistas de Nicole Neumann no dudaron en decretar el posteo como un comienzo de la nueva temporada, que arranca con la esperada primavera y sus colores llamativos. La modelo es una influencia en la industria, y marca las mejores tendencias de esta y las próximas temporadas. De esta manera, demostró que los looks no son solo los atuendos, sino también la imagen que uno presenta en cada momento clave de la moda.

A.E