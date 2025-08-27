De Disney a En el Barro: la increíble transformación de Valentina Zenere

Valentina Zenere es una de las tendencias de la industria del cine, gracias a la serie de los Ortega En el barro. La secuela de El Marginal se volvió la más vista por los usuarios de Netflix, tras solo días de su estreno, y aún hoy se mantiene entre la lista de las más elegidas. Sin embargo, la actriz fue parte de muchos éxitos que la ayudaron a construir su carrera, y transformó a sus personajes hasta volverse de las artistas más multifacéticas del momento.

Valentina Zenere

La increíble transformación de Valentina Zenere

Valentina Zenere llegó a la televisión de todos los argentinos, cuando fue parte de producciones nacionales de éxito, a sus cortos 13 años. La artista obtuvo una participación especial como Jessica Cervantes en la novela Los Únicos, una de las más vistas de Pol-Ka. Además, en Casi Ángeles, fue parte de algunos episodios de la temporada 4, interpretando a Alai Morales Romero, la hija adoptiva de Luz. Su conexión con Cris Morena, continuó hasta el 2013 y 2014, donde fue uno de los personajes secundarios de Aliados. Sin embargo, su salto a la fama se daría de 2016 al 2018, cuando le daría la vida a Ámbar Benson, la antagonista y villana principal de Soy Luna. Disney fue el que consagró su etapa como actriz en papeles juveniles.

Casi Ángeles, Los Únicos, Soy Luna

Su llegada a Netflix demostró otra visión de Zenere, jugándosela en un lado más sensual y atrevido de la juventud. En 2020, fue parte de las últimas temporadas de Las Chicas del Cable, como Camila Salvador. Allí interpretó a una mujer fuerte que desde su trabajo como artista logra salvar a personas de la persecución del régimen en plena Guerra Civil Española, según contó en Clarín. Sin embargo, su unión con el streaming no terminaría ahí, ya que se volvería parte de Élite, una de las series tendencias. Del 2022 al 2024, interpretaría a Isadora Artiñán, una DJ que de a poco se hace lugar entre los protagonistas.

Las Chicas del Cable, Élite

En ese mismo año, hizo un cambio en su carrera artística, optando por papeles más dramáticos en historias policiales. Nahir fue su primer protagónico, y llevó a Prime Video la historia real de la joven acusada de matar a su novio. Esto abrió un lado más oscuro de la actriz, que se siguió exponiendo con En el barro. En la serie éxito de los Ortega, interpreta a Marina, una joven modelo de una familia prestigiosa que, tras enamorarse del heredero de un poderoso industrial, es acusada de homicidio premeditado.

En el barro, Nahir

Valentina Zenere llegó a marcar tendencia en la industria del cine, y a demostrar sus talentos actorales junto a leyendas de la televisión. Sus diversos personajes y trabajos la llevaron a vivir una increíble transformación, que demostró que tiene una capacidad multifacética. Además, es una de las influencias de la moda más importante, marcando su sensualidad y amor por lo artístico.

A.E