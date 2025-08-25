La reacción de Nicolás Repetto al enterarse de que su hija, Renata, se casa con una mujer

Nicolás Repetto y Florencia Raggi viajaron a España y se encontraron con su hija, Renata Repetto. Si bien en un principio parecía que se trataba de una simple visita a la cantante que vive fuera del país desde hace algunos años, en A la tarde revelaron que se trataba de una visita mucho más especial.

La reacción de Nicolás Repetto sobre el casamiento de su hija y su novia

En el programa de Karina Mazzocco se anunció que el viaje de Nico Repetto y Florencia Raggi no era solo por placer. Con un móvil en directo desde España, se explicó que ambos estaban ahí porque su hija, Renata, había decidido dar un paso más en la relación con Ana Rivera, con quien lleva tres años en pareja.

Nico Repetto y Renata.

“¿Casarse o convivir?, preguntó Luis Bremer, y ante el silencio de Gustavo Descalzi, afirmó: “Sí, casarse”. Ante estas palabras, el movilero aprovechó para decir que Nicolás Repetto se habría ablandado. “Tiene una roca acá, una roca tiene”, dijo, tocándose el corazón.

En ese contexto, Descalzi contó también cuál fue la reacción de Nicolás Repetto al enterarse del compromiso de su hija con su novia. “Al principio lo tomó por sorpresa, para no ventilar una cosa que yo sé. Lo tomó de sorpresa está relación, pero la está apoyando”, aseguró, lo que despertó una especie de sorpresa generalizada en el estudio. “Nos hace verlo de otra manera. Los padres se modifican con los hijos”, agregó Bremer.

La opinión de Nico Repetto sobre la posibilidad de que sus hijos tuvieran una pareja del mismo género

Si bien no existen muchas declaraciones de Nico Repetto al respecto, y mucho menos sobre la relación de su hija con su novia, las palabras de Bremer y Descalzi, sumadas al resto del panel, dan a entender que el conductor cambió su manera de pensar gracias a la cantante. Una teoría que bien podría explicarse con una entrevista que dio en 2013.

Florencia Raggi y Renata.

En aquel entonces, Nicolás Repetto brindó una entrevista tras interpretar a la ex pareja de Julio Chávez en la ficción. Fiel a su estilo, el conductor aseguró: “Estamos ante una gran revolución: la de entender que no hay una sola forma de sexualidad”, para después agregar: “En otro contexto podría haber sido gay”.

Sin embargo, cuando le preguntaron por sus hijos, puso un freno e intentó explicar sus pensamientos. “¿Si me daría lo mismo que un hijo mío fuera gay? No. La verdad, prefiero que sea hetero. No sé si por protección o prejuicio. Pienso que sería más difícil todo. No me da igual".

Nico Repetto y Florencia Raggi.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que, según explicaron en A la tarde, Nicolás Repetto acompañó la decisión de su hija y está en España para estar con ella en un momento tan crucial de su vida. De la misma forma que Florencia Raggi, el conductor apoya a su Renata en esta decisión trascendental.