El costoso regalo que le habría dado Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños

Nicki Nicole celebró sus 25 años y durante el festejo confirmó su relación con ​Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona. El futbolista de 18 años fue quien la agasajó en su día con una celebración muy especial, rodeada de rosas, globos en forma de corazón y un pastel de crema con temática vintage. Uno de los detalles que no pasó desapercibido en la imagen donde se los ve juntos fue el costoso accesorio que llevaba la artista urbana, el cual habría sido uno de los tantos obsequios que el joven le dio en su día.

Así sorprendió Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños número 25

Nicki Nicole demostró, una vez más, que no le importa lo que se dice sobre su vida amorosa y que, lejos de mantenerla alejada del foco mediático, disfruta de compartirla con sus millones de seguidores. Su cumpleaños número 25 fue una prueba de esto ya que no sólo se mostró celebrando sino que también blanqueó los rumores de romance con Lamine Yamal.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dejó ver la intimidad de su festejo y la noche repleta de detalles que le preparó su novio para agasajarla en su día. Tal como se puede ver en las imágenes, Nicki escogió un vestido súper sensual, estampado y ceñido al cuerpo, y lo acompañó con un beauty look que elevó su outfit: cabello suelto con ondas y maquillaje que destacó su mirada y labios rojos.

Nicki Nicole

En una de las postales que compartió en su red social se la puede ver sentada en un vehículo y sosteniendo dos globos con forma de corazón: uno rojo y otro rosa. Al parecer, la joven se dirigía a la espectacular cena que le preparó su actual pareja para que disfrutaran juntos de una romántica velada.

La torta de cumpleaños de Nicki Nicole.

En otra fotografía, Nicki Nicole deja ver su pastel de cumpleaños de estilo vintage y de colores blanco y rosa que decía: "Feliz cumpleaños". Sin embargo, sus fanáticos notaron que en su carrete también publicó un breve video de este momento en el que presumía un costoso accesorio que habría sido el regalo que le dio la estrella del Barcelona.

Nicki Nicole presumió su nuevo accesorio.

Se trata de un enorme collar de diamantes con un espectacular diseño que tiene varios dijes: uno corresponde a la inicial de su nombre, otro hace referencia a la reconocida firma Louis Vuitton, una pequeña mariposa y una figura de una muñeca.

Este ítem es una cadena gruesa recubierta de piedras brillantes, que refuerzan la estética ostentosa y de lujo, y con detalles que no pasan desapercibido. Según se puede observar en el clip, la intérprete de "Colocao" lo muestra a cámara y sonríe feliz como si estuviera estrenándolo ese día.

Nicki Nicole presumió su nuevo accesorio.

Por esta razón, los usuarios no tardaron en asegurar que fue parte de la sorpresa que el deportista preparó para homenajearla. De esta manera, los internautas sacaron sus propias conclusiones y coincidieron en que se trataba de un costoso regalo que le habría dado Lamine Yamal a Nicki Nicole por su cumpleaños.