Desde octubre pasado, cuando efectivizaron su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan uno de los escándalos más resonantes de la farándula al que no le falta ningún condimento: infidelidades, nuevos romances, denuncias, falta de cuota alimentaria y pedido de restitución internacional. Pero en medio de estas idas y vueltas, mediáticas y judiciales, la conductora debe resolver importantes cuestiones para el bienestar de sus dos hijas en común con el jugador, Isabella y Francesca.

En este contexto, se dio a conocer la situación que haría enfrentado la conductora, por lo que decidió ponerle fin a una de las grandes disputas que mantiene con Mauro: la falta de cobertura médica de sus dos hijas.

La decisión de Wanda Nara

Uno de los grandes conflictos sin acuerdos entre Wanda Nara y Mauro Icardi es la determinación del centro de vida de Isabella y Francesca. Mientras la rutina de las niñas se encuentra en la Argentina, desde hace dos años, el jugador pide que vuelvan a Turquía, donde vivían junto a él antes de la separación. En este conflicto, el jugador habría decido no abonar la cuita alimentaria y demás gastos de las menores, como es la prepaga médica.

Desde julio paso, Mauro Icardi no abona la cuota correspondiente a la prepaga que le brindaba servicio a sus hijas y a Wanda Nara. Presuntamente, el pago se realizaba por débito automático de una de las tarjetas del jugador y él le habría dado de baja a esa cuenta.

Por supuesto, la conductora acudió a la Justicia denunciando este acto. Pero aún no tiene respuestas por parte de Icardi aunque se le ordenó judicialmente que pague las deudas. Pero, nuevamente, ella debió enfrentar una situación con una de sus hijas y esta vez decidió accionar. "Wanda pidió médico a domicilio para Isabella, su hija más chica, y no la atendieron por la falta de pago", contó Laura Ubfal en el canal de streaming Bondi.

"Hoy Wanda pagó toda la deuda con la prepaga, que eran más de 8 millones", detalló la periodista. Además, constrastó con los gastos que hizo el jugador en la mudanza que realizó con la China Suárez para instalarse en Turquía: "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó".

Asimismo, Ubfal indicó que el padre de Isabella y Francesca mantiene una deuda con sus hijas de 112 mil dólares correspondiente a la cuota de alimentos, motivo por el cual recientemente le embargaron la casa de los sueños". A pesar de este accionar judicial, Wanda Nara indicó que es ella la que paga los gastos de sus hijos, por lo que las críticas hacia sus diversos viajes las desestima ya que se trata de cuestiones laborales que debe hacer para mantener a su familia.