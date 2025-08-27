La emotiva "cámara oculta" de Jimena Baron al elegir a la madrina de su hijo Arturo

Jimena Barón volvió a abrir una vez más las puertas de su casa a sus más de 6,8 millones de seguidores. La actriz combina su maternidad con la vida de toda una influencer, donde el día a día se convierte en un verdadero raid, sin embargo, se hace espacio para mostrar los momentos más tiernos, sobre todo cuando se trata de sus hijos y de su bienestar.

En las últimas horas, la cantante anunció quién será la madrina de su hijo Arturo, una noticia que sorprendió e impactó a “la mujer más importante de su vida”: su niñera de toda la vida, Mari.

Jimena Barón junto a la niñera de sus hijos, Mari | Instagram

El momento en el que Jimena Barón le hace la propuesta

Que el celular de Jimena Barón esté encendido 24/7 no es ninguna novedad para los integrantes de su hogar. Sin embargo, en esta oportunidad, la artista fingió grabar una publicidad para redes junto a Momo para preguntarle a su empleada de años si quería formar parte de la vida del recién nacido.

Para ello, armó un spich donde su primogénito le preguntaba cuándo se iba a bautizar su hermanito. La intérprete de La Cobra anunció que la ceremonia religiosa sería el próximo mes, aunque todavía no definió el lugar. Morrison fue más allá e indagó acerca de quién serían los padrinos del niño.

Fue en ese momento en el que, Mari escuchando atenta la conversación madre e hijo, pero con un silencio prudente, intentó participar de la charla. Si bien la pareja ya había dado a conocer el nombre del padrino, ahora le tocó el turno a la flamante madrina. Momo, con curiosidad preguntó qué rol ocupaba una madrina en la vida de una persona, fue allí que, con sabiduría la trabajadora del hogar le respondió: “Es una persona que cuida del bebé si a la mamá le pasa algo”. Sin pensar lo que se iba a venir, le preguntó a Jimena: “¿Quién va a ser la madrina?”. Fue allí donde Jimena dijo con ansias “Me gustaría que Mari fuese la madrina”.

Atónita, la mujer se puso a llorar sin poder creer semejante propuesta. “Me infarto, mentira… Me estás cargando”, deslizó. Jimena, respondió sin dudar: “Nadie cuida a mis hijos como vos”. De inmediato aparecieron en pantalla Matías Palleiro y Arturo, quien fue colocado en los brazos de su nueva guardiana. Los cuatro se fundieron en un abrazo mostrando el cariño y el amor que los une.

Las palabras de Jimena Barón

Si bien este momento íntimo en su familia fue difundido en su cuenta personal de Instagram, Jimena Barón le contó a su comunidad virtual el motivo de su elección. Para ello, puso en palabras el vínculo que las une: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”. Además, señaló segura de su decisión: “No tuve que pensar ni un minuto”.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar. Personalidades como Pampita comentaron este tierno porteo con palabras tales como “Te queremos Mari”. Por su parte, el denominador común en los comentarios fue el llanto de emoción que sus fanáticos desplegaron al verlo, sinónimo de que ellos mismos pudieron revivir este momento como si fuese propio.

Jimena Barón de niña y Momo junto a Mari | Instagram

Jimena Barón poco a poco va retomando su rutina diaria de actividades, aunque no se desprende ni por un segundo del pequeño Arturo. No obstante, con el correr de los días va volviendo a sus actividades, por lo cual el niño va a estar al cuidado de su madrina, la mujer con la que la actriz construyó un vínculo basándonos en el amor y la confianza.