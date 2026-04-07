¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 7 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 7 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día ideal para tomar decisiones que venís postergando. Hay claridad mental, pero ojo con la impulsividad: no todo es “ya”. En lo laboral, alguien puede acercarte una propuesta interesante.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás bajar un cambio. Venís acumulando tensión y hoy el cuerpo te lo va a marcar. En lo emocional, momento clave para decir lo que sentís sin vueltas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Se activa tu vida social: mensajes, encuentros y propuestas. Puede surgir un plan inesperado que te cambie el ánimo. En el amor, evitá la dispersión.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El foco está en lo profesional. Podés destacarte si confiás más en vos. Hay reconocimiento cerca. En lo personal, alguien de confianza te va a necesitar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día expansivo: ganas de salir, aprender algo nuevo o proyectar un viaje. Energía positiva para abrir la cabeza. En el amor, se reaviva la chispa.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Momento de introspección. Hay temas emocionales que necesitan orden. Buen día para cerrar ciclos o soltar algo que ya no suma.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede haber definiciones importantes en pareja o sociedades. Buscá el equilibrio, pero no te olvides de vos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día productivo si te organizás. Tenés energía para resolver pendientes, pero cuidado con la obsesión por el control. En salud, escuchá tu cuerpo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Creatividad a full. Ideal para expresarte, arrancar algo artístico o disfrutar. En el amor, hay magnetismo y posibilidades de conexión fuerte.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La atención está en el hogar y la familia. Puede surgir una conversación importante. En lo laboral, mantené la calma frente a imprevistos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día movido: trámites, charlas, idas y vueltas. Tu mente está rápida, aprovechalo para cerrar temas. Evitá discusiones innecesarias.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tema dinero en primer plano. Puede haber gastos inesperados o decisiones financieras. En lo emocional, buscá seguridad sin depender de otros.