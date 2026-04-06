Así es la biopiscina que construyó Momo, el hijo hippie de Julián Weich: con tanque australiano y plantas camalotes como filtros de agua

Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Jerónimo “Momo” Weich eligió construir una vida mucho más conectada con la naturaleza. Instalado en Los Hornillos, Córdoba, el hijo de Julián Weich comparte desde hace tiempo escenas de su día a día en una casa de barro levantada bajo principios de bioconstrucción y permacultura.

Momo Weich

En ese universo donde todo parece responder a una lógica más simple y sustentable, uno de los espacios que más llamó la atención fue su biopiscina ecológica. Se trata de un sistema natural que no solo funciona como lugar de descanso y disfrute, sino también como parte de un ecosistema vivo pensado para respetar y alimentar el entorno.

Una pileta natural hecha a partir de un tanque australiano

Uno de los detalles que más sorprendió de la biopiscina de Momo Weich es que fue construida a partir de un tanque australiano reutilizado, una estructura típica del campo que suele utilizarse para almacenar agua. En lugar de desecharlo, decidió darle una segunda vida y transformarlo en una pileta natural integrada al paisaje.

A diferencia de una piscina tradicional, este espacio no funciona con bombas ni filtros artificiales. Según explicó el propio Jerónimo en un video que compartió en redes sociales, el agua se mantiene fresca y transparente gracias a un sistema completamente natural que se sostiene con el equilibrio de plantas y pequeños organismos que habitan en su interior.

Un ecosistema que se limpia solo

El verdadero corazón de la biopiscina de Momo Weich está en su sistema de filtrado natural. Allí entran en juego distintas plantas acuáticas, entre ellas los camalotes, cuyas raíces cumplen una función clave para limpiar el agua de manera constante. A eso se suman lirios, nenúfares y otras especies que ayudan a mantener el equilibrio del espacio.

Momo Weich

Además, en el agua también conviven pequeñas mojarritas que se encargan de controlar los mosquitos y las larvas, reforzando la lógica ecológica del proyecto de Momo Weich. El resultado no es solo una pileta diferente, sino un ambiente vivo donde también encuentran refugio insectos, pájaros, abejas y ranas, convirtiendo ese rincón de su casa en una extensión directa del paisaje natural que lo rodea.