María Vázquez dio cátedra de moda: look lencero con las botas tendencia

María Vázquez es una de las diseñadoras más seguidas por los expertos fashionistas, gracias a su marcado estilo campestre y lujoso: el boho chic fusionado con tendencias dignas del polo, que elevan los looks. Es por eso que, en cada evento familiar que participa, impone su look de manera que se roba los halagos a su alrededor. En el domingo de Pascuas, que coincidió con un día de Polo, la diseñadora dio cátedra de moda, al imponer la fusión del vestido lencero con las slouchy boots, uno de los zapatos tendencia del otoño.

El look lencero y slouchy boots de María Vázquez

María Vázquez impuso la tendencia con las slouchy boots

Las tendencias de la moda vienen de la mano de las celebridades más firmes en su estilo fashionista. María Vázquez dejó en claro desde un comienzo su pasión por las prendas campestres, pero el estilo lujoso de varios de sus looks. Entre telas delicadas y colores terrenales, se une al minimalismo glam, siendo una de las influencias más observadas por todos. En el domingo 5 de abril, la diseñadora de moda dio cátedra al imponer una fusión de vestido lencero con las botas tendencia más queridas por los usuarios.

El look lencero y slouchy boots de María Vázquez

María Vázquez compartió un posteo en Instagram, donde dejó en claro con el paisaje que era un día de Pascuas y Polo. Es por eso, y para disfrutar del aire libre y el campo, decidió ir por el slip dress total white, que emitía sofisticación y frescura. El mismo era corto, por encima de las rodillas, y con detalles en encaje para dejar en claro su estilo lencero. Sin embargo, optó por las slouchy boots para darle ese toque campestre, que se destacaban por el amarre de estilo cinturón en su caña alta y holgada.

El look lencero y slouchy boots de María Vázquez

Las Slouchy boots: la tendencia del lujo relajado y campestre

Las celebridades no dudan en optar por las botas para darle un toque sensual e importante al calzado de sus looks. Es por eso que, desde hace unos años, el calzado de caña alta y baja, con diferentes diseños y colores, se volvió de los más observados por los expertos fashionistas.

Sin embargo, con la llegada del otoño, algo que muchos notaron fue la coincidencia del estilo holgado, dandole un toque street a los looks elegantes y sofisticados. Mujeres como María Vázquez, Zaira Nara o Nicole Neumann fueron las portavoces de las slouchy boots, botas holgadas, arrugadas y con la caña caída o fruncida. En ocasiones, traen tiras o efecto “amarrado” alrededor de la pierna que hacen más notorio este diseño, y ayudan a encerrarlo más sobre el usuario.

Las Slouchy boots: la tendencia del lujo relajado y campestre

María Vázquez vivió un domingo familiar de Pascuas y Polo, y decidió fusionar el estilo fresco de un vestido lencero con lo campestre de unas botas tendencia. De esta manera, se llevó los halagos de los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas, que no dudan en seguir su ejemplo en la moda. La diseñadora volvió a coronarse como una influencia clave, dejando en claro cuál es su estilo favorito y cómo incorporar la comodidad a los atuendos elevados para cada ocasión.

A.E