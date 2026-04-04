Marilina Bertoldi, Indios, Florian, El Kuelgue y Babasónicos se lucieron en el segundo día del Rock en Baradero 2026

Este sábado 4 de abril, el Rock en Baradero 2026 cerró su última fecha con shows llenos de sorpresas y una grilla que combinó bandas consagradas con grupos emergentes del rock nacional. En esta jornada, se hicieron presentes Marilina Bertoldi, Indios, Florian, El Kuelgue y Babasónicos, quienes fueron los encargados de hacer estallar a un público masivo que se congregó para formar parte de uno de los eventos más importantes de la música local.

Así fue el segundo día de Rock en Baradero 2026

El Rock en Baradero 2026 vivió un cierre vibrante en esta onceava edición, consolidándose como uno de los recitales de rock nacional más convocantes del calendario musical argentino. Esta jornada de cierre reunió a miles de fanáticos en el Anfiteatro Municipal de Baradero, donde la energía del público y la diversidad artística se combinaron en una experiencia única en “La República del Rock”.

Marilina Bertoldi en Rock en Baradero 2026 | Créditos: Silvina Palumbo

En esta última fecha, el escenario se transformó en un espacio de encuentro entre distintas generaciones del rock nacional. Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de espectadores que no quisieron perderse ningún show, mientras la propuesta artística apostó a la variedad musical, expandiendo las fronteras del género tan característico del territorio argentino.

Uno de los puntos más vibrantes estuvo protagonizado por Marilina Bertoldi, Indios, Florian, El Kuelgue y Babasónicos, quienes desplegaron actuaciones potentes que hicieron estallar al público. Cada uno, con su marcada identidad musical, aportó matices distintos, desde la puesta en escena hasta propuestas más experimentales, generando una atmósfera de constante euforia entre los allí presentes.

Rock en Baradero 2026 | Créditos: Silvina Palumbo

La programación del sábado continuó sumando conjuntos, tales como Los Tabaleros, Gauchito Club y El Zar, junto a propuestas emergentes que captaron la atención de un público heterogéneo. Esta combinación de trayectorias consolidadas y expresiones vanguardistas reafirmó el espíritu del festival, que apuesta a la renovación constante del rock nacional, preservando los clásicos e impulsando el arte de las nuevas generaciones.

En cuanto a las presentaciones en el Rock en Baradero 2026, el predio se dividió en diversos sectores, cada uno con su propio escenario para diversificar las puestas en escena y facilitar las dinámicas de las actuaciones. En este contexto, el escenario Pogo concentró shows de alto voltaje con artistas como Rata Blanca y Peces Raros, mientras que el escenario Ritual se inclinó por una propuesta igualmente potente con Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado y El Kuelgue.

Rock en Baradero 2026 | Créditos: Silvina Palumbo

Cabe destacar que, el día previo también había dejado su marca con presentaciones de Turf, La Vela Puerca y Eruca Sativa, quienes repasaron clásicos de su repertorio y nuevas producciones. A ellos se sumaron Guasones, El Plan de la Mariposa, La Delio Valdez, Dancing Mood y Kapanga, configurando una primera jornada marcado por la euforia de los fanáticos.

El cierre de la jornada quedó en manos de dos propuestas que sintetizan la identidad y la evolución de este género musical bien argento: El Kuelgue y Babasónicos. Con estilos bien definidos, pero igualmente convocantes, ambas bandas fueron las encargadas de bajar el telón del festival con shows cargados de energía, puesta en escena y conexión plena con sus fans.

El Rock en Baradero 2026 cerró así una nueva edición reafirmando su lugar como uno de los festivales más importantes del país. Con más de una década de trayectoria, el evento no solo convocó multitudes, sino que también funcionó como plataforma para el crecimiento de la música nacional. La respuesta del público que se congregó de forma masiva confirmó que el espíritu del rock sigue más vivo que nunca en Baradero.

Créditos: Silvina Palumbo, CARAS.

NB