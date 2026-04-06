Migue Granados elogió a Nico Occhiato tras años de tensiones entre Olga y Luzu: "Él la vio. Es el número uno"

Migue Granados volvió a quedar en el centro de la escena luego de sus declaraciones sobre Nicolás Occhiato, una figura con la que durante mucho tiempo se lo vinculó desde la competencia entre OLGA y Luzu TV. Aunque en más de una oportunidad ambos espacios quedaron enfrentados por comparaciones, cruces en redes y lecturas del ambiente mediático, esta vez el conductor sorprendió con un tono completamente distinto.

Migue Granados

Invitado a Sálvese quien Pueda, Migue Granados dejó de lado cualquier especulación sobre rivalidades y eligió destacar públicamente el trabajo de Nicolás Occhiato. Lejos de marcar distancia, lo definió como un referente dentro del streaming argentino y valoró especialmente su capacidad para construir un proyecto fuerte sin depender de la televisión tradicional.

Qué piensa Migue Granados de Nicolás Occhiato

Durante la entrevista, Migue Granados fue contundente al hablar de Nicolás Occhiato y no dudó en elogiarlo frente a todos. “Fui muchas veces, me encantó, me invitaban y siento que es el número uno”, expresó al referirse al conductor y creador de Luzu TV, en una frase que rápidamente llamó la atención por el contexto en el que se da.

Pero además, fue más allá y reconoció el lugar que tuvo Nicolás Occhiato en el desarrollo del streaming en la Argentina. “Yo siempre digo que Nicolás nos demostró que se podía hacer algo sin necesitar de un monstruo atrás como es América o Telefe”, sostuvo. En esa misma línea, también destacó el crecimiento que puede tener un proyecto independiente cuando se profesionaliza: “Después con tu grupo, obviamente vos contratás gente que sabe, lo vas aprendiendo y te transformás. Cuando crece y la organización de la empresa es lo mismo que la televisión”, agregó.

La reacción de Ángel de Brito

Después de las declaraciones de Migue Granados, Ángel de Brito también se metió en la conversación y respondió a quienes lo señalan por tener una preferencia marcada por Luzu TV. Lejos de desmentirlo por completo, el conductor fue directo al reconocer que existe una valoración especial de su parte hacia el proyecto encabezado por Nicolás Occhiato.

Ángel de Brito

“Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema?”, lanzó sin rodeos. En ese mismo tono, Ángel dejó en claro que su mirada sobre ambos conductores no es la misma y volvió a marcar una diferencia contundente entre Nicolás Occhiato y Migue Granados: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”, sentenció, alimentando una vez más la comparación entre las dos figuras más fuertes del streaming argentino.