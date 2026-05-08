¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este 8 de mayo vas a sentir una energía intensa para tomar decisiones que venías postergando. En el trabajo o en estudios, aparece una oportunidad inesperada que puede abrirte nuevas puertas. En el amor, evitá reaccionar impulsivamente: una charla tranquila puede cambiar el clima por completo. Tu intuición va a estar más afilada que nunca.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La jornada trae calma y estabilidad, pero también la necesidad de salir un poco de tu zona de confort. Un tema económico empieza a acomodarse y te devuelve tranquilidad. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una actitud muy distinta a la que esperabas. Buen momento para conectar con el placer y bajar el ritmo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar especialmente sociable y magnético. Las conversaciones fluyen y podrían surgir propuestas interesantes tanto en lo laboral como en lo personal. En el amor, el coqueteo se intensifica y hay chances de reencontrarte con alguien del pasado. Cuidado con prometer más de lo que realmente podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día te invita a mirar hacia adentro y priorizar tu bienestar emocional. Hay situaciones familiares que empiezan a aclararse y te permiten sentir alivio. En lo sentimental, vas a necesitar más contención que de costumbre. Escuchá tu cuerpo y no ignores señales de cansancio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Este viernes llega con mucha energía para brillar y destacarte. Puede haber reconocimiento por algo que venís haciendo hace tiempo. En el amor, la pasión sube y alguien podría declararte lo que siente. Aprovechá para animarte a eso que venías dudando: el universo está empujándote hacia adelante.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado práctico va a ayudarte a resolver un problema que parecía más complicado de lo que era. Hay buenas noticias vinculadas a dinero, papeles o trámites. En el amor, tratá de no analizar todo tanto y dejate sorprender. Una conversación sincera puede fortalecer muchísimo un vínculo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio que tanto buscabas empieza a aparecer. Este 8 de mayo es ideal para cerrar conflictos y recuperar armonía en tus relaciones. En lo laboral, alguien puede pedirte ayuda o consejo. En el plano sentimental, el romanticismo está muy presente y puede haber gestos inesperados.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intensidad emocional va a estar a flor de piel. Puede aparecer cierta necesidad de controlar situaciones o personas, pero el desafío será soltar un poco. En el trabajo, se abren posibilidades interesantes si confiás más en vos. En el amor, una confesión puede cambiar completamente el panorama.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de movimiento y aventura van a dominar tu día. Excelente momento para planear viajes, proyectos o cambios importantes. En lo afectivo, alguien muy distinto a vos podría captar toda tu atención. Tu entusiasmo contagia, pero intentá no dispersarte tanto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La energía del día favorece el crecimiento profesional y las decisiones importantes. Vas a sentirte más seguro de lo que querés construir a futuro. En el amor, alguien espera una señal tuya y quizá sea momento de darla. No cargues con responsabilidades ajenas que no te corresponden.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Este viernes trae ideas nuevas, creatividad y ganas de romper estructuras. Un encuentro inesperado puede inspirarte muchísimo. En el amor, necesitás libertad pero también conexión emocional real. Buen momento para retomar proyectos personales que habías dejado en pausa.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad va a estar muy elevada y eso puede ayudarte a percibir cosas que otros no ven. Hay noticias positivas relacionadas con vínculos cercanos. En el plano sentimental, el día favorece reconciliaciones y momentos tiernos. Permitite descansar un poco más y cuidar tu energía.