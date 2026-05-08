El increíble look de Charlene de Mónaco durante la visita a un refugio de mascotas

Ya nadie duda de la pasión que la princesa Charlene de Mónaco siente por los animales, pero más específicamente por los perros. Las diferentes mascotas de la princesa, como el Rhodesian Ridgeback llamado Khan y el chichuaha de nombre Harley, son claras muestras de su amor canino.

Por eso, Charlene De Mónaco asumió el compromiso de trabajar y divulgar la adopción de estas mascotas participando activamente en diferentes eventos solidarios a los que la acompaña el príncipe Alberto II.

La princesa reinauguró un refugio en Peille y quedó fascinada con un gran perro rescatado de la calle.

Cómo fue la visita de Charlene y Alberto de Mónaco a un refugio

La pareja llegó al S.P.A. (Sociedad para la Protección de los Animales), un refugio ubicado Peille, a 19 kilómetros de Mónaco, que ocupa un terreno de 1675 metros cuadrados y que ella creó en 2022. El lugar fue totalmente renovado con el fin de lograr el bienestar animal y los príncipes concurrieron a su reinauguración acompañados por la princesa Stephanie y Camille Gottlieb, entre otros miembros de la familia.

Alberto II y Charlene, quien lució un traje sastre gris, con pantalón ancho y saco con doble abotonadura, y camisa blanca.

La emoción de la princesa: su palabra

Agradecida a los aportes del Gobierno del principado, del Consejo Nacional y de generosos donantes, Charlene se mostró conmovida por todos los arreglos realizados. “¡Amo a todos los animales! Pero ya es conocida la pasión que siento por los perros que siempre estuvieron presentes en las diferentes etapas de mi vida”, repitió la princesa fascinada con una mezcla de dálmata y un pequeño gatito que no dudó en tomar entre sus brazos.

Charlene se mostró radiante y feliz de sumar más acciones en favor de la protección de animales.

Feliz tras haber contribuido a la causa, la princesa se sinceró respecto a rol que siente correcto y que siempre la convoca.

“Siento que mi misión es proteger, concientizar y ofrecer, con la adopción, una segunda oportunidad a cada animal “, concluyó Charlene, orgullosa de la acción que la tuvo como protagonista.