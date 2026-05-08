Loly Antoniale repareció en Córdoba tras dos años de "aislada": la foto

Mariana "Loly" Antoniale es una de las figuras argentinas que protagoniza uno de las incógnitas más habladas del mundo del espectáculo, debido al auto "aislamiento" que decidió realizar luego de terminar su noviazgo con Jorge Rial, en 2015. Desde entonces, la exvedette decidió no exponerse en medios de comunicación y dejar su carrera laboral para instalarse en Miami.

Desde entonces, su vida es un misterio rodeado de especulaciones. Y este aspecto se incrementó luego de que en 2024 Loly decidiera también dejar de utilizar las redes sociales, por ello su reciente aparición en Córdoba generó repercusión.

Loly Antoniale volvió a Córdoba

Desde una tragedia a un casamiento secreto fueron algunas de las especulaciones que se generaron en torno a Loly Antoniale luego de que decidiera resguardar su imagen de las cámaras. Lo cierto es que nada de lo que se dice de ella puede ser confirmado ya que se llama a silencio y lo mismo realiza su entorno, que respeta este resguardo personal.

Hasta ahora, se desconoce el por qué la mujer tomó esta decisión aunque muchos lo relacionan con el fin de su relación con Jorge Rial, en 2015, siendo que en esa etapa de su vida fue en la que determinó esta cuestión, luego de más de una década de exposición por su labor en los medios de comunicación.

Por ello, cada vez que se conoce cierta información de la joven se vuelve centro de atención. Esto sucedió en las últimas horas, tras haber sido vista en Córdoba, su provincia natal. “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, escribió Marcia Frisciotti, de la cuenta de Instagram Gossipeame, donde comparte información de figuras del medio que son vistas por sus seguidores. Y con esta mecanismo, la ex de Rial fue retratada recientemnte.

En las imágenes, se la puede ver disfrutando de la música que escucha en vivo. Sin embargo, no pasó desapercibido que llevaba una gorra que tapaba parte de su rostro, presuntamente para pasar desapercibida pero claramente esto no sucedió. De esta forma, se pudo saber que Loly Antoniale esta bien y visita a su familia en Córdoba, con quienes comparte diversos momentos.