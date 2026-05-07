María Belén Ludueña mostró la primera salida de su hijo, Vito

Hace apenas una semana, María Belén Ludueña y Jorge Macri vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas con la llegada de Vito, su primer hijo juntos. Desde entonces, la conductora comenzó a mostrar en sus redes sociales distintos instantes de esta nueva rutina con mucha emoción.

María Belén Ludueña junto a Vito

María Belén Ludueña decidió compartir con sus seguidores algunas postales íntimas de sus primeros días como mamá. Lejos de las producciones armadas o las imágenes excesivamente perfectas, la periodista eligió mostrarse relajada, disfrutando del bebé en la tranquilidad de su casa y dejando ver el costado más cotidiano y sensible de esta etapa.

La primera salida de Vito

Entre todas las publicaciones que compartió durante los últimos días, hubo una que llamó especialmente la atención de sus seguidores: la primera salida de Vito. A través de sus historias de Instagram, María Belén Ludueña mostró al pequeño preparado en su huevito para asistir a su primer control pediátrico.

La primera salida de Vito

“Primera salida a la pediatra”, escribió María Belén Ludueña junto a emojis de corazón y de bebé, dejando ver la emoción con la que vive cada pequeño paso junto a su hijo. En otra de las historias, también se mostró sosteniendo a Vito en brazos mientras le daba los buenos días a sus seguidores desde su casa.

La maternidad sin filtros de María Belén Ludueña

Además de compartir momentos tiernos junto al bebé, María Belén Ludueña también dejó espacio para el humor. En una de sus historias confesó que, después de varios días dedicada exclusivamente al recién nacido, finalmente había logrado dejar el pijama por un rato.

María Belén Ludueña

Con esa pequeña reflexión, María Belén Ludueña mostró una maternidad mucho más real y cercana, alejada de la perfección de las redes sociales. Mientras tanto, tanto ella como Jorge Macri atraviesan uno de los momentos más felices de su vida familiar. Y aunque todavía están adaptándose a esta nueva dinámica, las publicaciones dejan en evidencia que Vito ya se convirtió en el gran protagonista de la casa y también de sus redes sociales.