Así es el nuevo y tecnológico departamento de Sofi Gonet: inodoro inteligente y colores neutros

Sofi Gonet es una de las influencers del momento. La joven logró posicionarse en redes sociales y hacer el salto a la televisión de la mano de Masterchef Celebrity (Telefe). Desde este momento, su agenda laboral como también su exposición creció a tal punto que le permitió adquirir un departamento. Feliz y orgullosa, compartió cada espacio de su nuevo hogar y sorprendió con un particular detalle.

El mayor logro personal de Sofi Gonet: "Solo soy un cuerpo y un sueño"

Sofi Gonet, más conocida como La Reini, volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar su nuevo departamento, un espacio moderno donde predominan los ambientes amplios, los tonos neutros y una estética minimalista que refleja por completo su estilo personal.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, Sofi Gonet compartió un recorrido por la propiedad y dejó ver algunos de los rincones más destacados del hogar que comienza a habitar. “Está pelado todavía chicas. Solo soy un cuerpo y un sueño”, escribió con humor. Además, comentó entusiasmada: "Hoy oficialmente comienza mi mudanza y quiero mostrarles todo".

Sofi Gonet

Uno de los aspectos que más deslumbró a los usuarios fue la amplitud de los sitios. El living principal y la cocina integrada se muestran completamente abiertos, con una distribución limpia y funcional. Esta combinación de espacios sigue una fuerte tendencia deco que apuesta por los conceptos abiertos, donde los sitios se conectan entre sí para generar mayor circulación, entrada de luz natural y una estética mucho más moderna y relajada.

Además, los grandes ventanales y el balcón suman luz natural y una vista urbana que acompaña el estilo contemporáneo del departamento. Por su parte, los muebles en tonos madera clara y las terminaciones minimalistas refuerzan esta estética elegida por Sofi Gonet para su nuevo hogar.

Decoración sofisticada, habitación luminosa e inodoro tecnológico: Sofi Gonet presumió su nueva propiedad

La nueva propiedad de Sofi Gonet se caracteriza por llevar una paleta de colores neutros. El beige, blanco, gris claro y detalles en madera dominan tanto las paredes como los muebles empotrados, logrando una impronta elegante y relajada. Lejos de optar por tonos llamativos y una decoración recargada, priorizó líneas simples y un diseño minimalista.

Así es el nuevo y tecnológico departamento de Sofi Gonet

El detalle más llamativo fue, sin dudas, fue su inodoro inteligente. El artefacto tecnológico, que cuenta con funciones automáticas y un diseño avanzado, despertó curiosidad entre sus seguidores y rápidamente se convirtió en uno de los elementos más comentados de su publicación. El baño también posee una ducha vidriada, revestimientos en tonos cálidos y una iluminación tenue.

Otro de los espacios que se llevó todas las miradas fue su habitación: amplia, luminosa y con paredes blancas. Su estética simple hace foco en el gran ventanal con salida al balcón, que permite el ingreso de abundante luz y aporta una sensación de continuidad con el exterior, las cortinas en color gris claro y una enorme cama. En resumen, su dormitorio conserva una impronta despejada y funcional, siguiendo la sintonía del resto de los espacios.

Así es el nuevo y tecnológico departamento de Sofi Gonet

Aunque la creadora de contenidos aclaró que todavía le falta terminar de decorar y personalizar el lugar, la joven no se aguantó las ganas y comenzó a mostrar el departamento de estilo chic y minimalista que eligió para esta nueva etapa. Así es el nuevo y tecnológico departamento de Sofi Gonet: inodoro inteligente y colores neutros que atraparon a los internautas en cuestión de segundos.