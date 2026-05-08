Catalina, la hija de Gonzalo Bonadeo que intentó huir del mandato familiar y superó el momento más difícil de su vida

Actualmente, Catalina Bonadeo lleva adelante una carrera consolidada como periodista deportiva y conductora. Hija de Gonzalo Bonadeo y parte de una familia histórica ligada a los medios, supo construir su propio camino profesional. Pero detrás de su presente laboral y de su pasión por el deporte, atravesó momentos personales complejos que marcaron un antes y un después en su vida.

Catalina Bonadeo y un cambio de rumbo

Catalina Bonadeo pertenece a la tercera generación de una familia vinculada al periodismo y al deporte. Desde muy chica convivió con cámaras, estudios de televisión y coberturas deportivas, acompañando muchas veces a su padre, Gonzalo Bonadeo. Sin embargo, lejos de querer seguir automáticamente esa tradición familiar, durante años intentó encontrar una identidad propia lejos de los medios.

Catalina Bonadeo

En ese contexto, decidió estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Durante dos años apostó de lleno a esa carrera, motivada por el deseo de construir un camino diferente al de su familia. Pero con el tiempo entendió que su vocación iba por otro lado y dejó atrás el sueño de convertirse en médica.

El gran giro llegó cuando comenzó a trabajar en radio como redactora. Ese primer acercamiento profesional al mundo de los medios fue decisivo: descubrió una pasión genuina por la comunicación y entendió que el periodismo era el lugar donde realmente quería estar. Desde entonces, inició un recorrido profesional que fue creciendo de manera constante.

Catalina Bonadeo

La televisión, sin embargo, representó un desafío especial. La exposición y el peso de llevar el apellido Bonadeo la enfrentaron a comparaciones inevitables y a ciertas presiones externas. Aun así, Catalina logró convertir esas miradas en motivación para demostrar su talento y consolidarse por mérito propio. Con trabajo, constancia y perfil bajo, construyó una carrera con identidad propia dentro del periodismo deportivo.

La etapa más difícil de Catalina Bonadeo

Más allá de su presente profesional, la vida de Catalina Bonadeo también estuvo atravesada por momentos oscuros vinculados a su salud mental y a la relación con su cuerpo. La periodista habló en distintas oportunidades sobre las inseguridades que enfrentó desde joven, además de atravesar trastornos alimenticios, ansiedad y ataques de pánico relacionados con el estrés y la autoexigencia.

Catalina Bonadeo

Fue una etapa compleja, en la que tuvo que aprender a priorizar su bienestar emocional y físico. Gracias al acompañamiento profesional, la terapia y el apoyo de su entorno más cercano, logró salir adelante y transformar esa experiencia en una herramienta de aprendizaje personal.

Hoy mantiene una mirada mucho más consciente sobre la importancia de la salud mental y del autocuidado. Además de continuar vinculada al periodismo y al deporte, Catalina Bonadeo encontró en el running una de sus grandes pasiones. El entrenamiento y la preparación para distintas carreras se convirtieron en parte fundamental de su rutina y en un sostén emocional clave para mantener el equilibrio en su vida cotidiana.