Una de las funciones que puede realizar la inteligencia artificial, es recopilar datos de manera certera y sencilla. Por ese motivo, resulta un aliado importante para encontrar una versión actualizada de lo que deparará la semana para nuestro signo. Aquí te dejamos qué dice Chat GPT sobre el panorama de cada casa zodiacal en los próximos siete días.

Cómo será la salud de los signos esta semana según la inteligencia artificial

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Vas a estar con mucha energía, pero medio despareja. Arrancás a full y después te caés. Tratá de regular, dormir mejor y no exigirte de más físicamente. Ojo con contracturas o dolores musculares por tensión.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Semana para bajar revoluciones. El cuerpo te puede pedir más descanso o una pausa en la rutina. Cuidá la alimentación y evitá excesos, sobre todo a mitad de semana.

Tauro

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La cabeza no para y eso puede pasarte factura. Posible cansancio mental, insomnio o dispersión. Intentá desconectar un poco de pantallas y ordenar horarios.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Muy sensible a todo lo externo. El estrés emocional puede impactar en lo físico, especialmente en el sistema digestivo. Comer liviano y tomarte momentos de calma va a ser clave.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Energía bastante estable, pero necesitás moverte. Si estás muy sedentario, el cuerpo te lo va a hacer notar. Buen momento para retomar actividad física sin exagerar.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Semana ideal para incorporar hábitos saludables. Todo lo que sea orden, rutina y cuidado personal te va a hacer bien. Solo evitá obsesionarte con la perfección.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Podés sentir cierto desgaste físico si venís sosteniendo mucho estrés. Priorizá el descanso y tratá de no sobrecargarte con compromisos innecesarios.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Intensidad emocional que puede traducirse en tensión corporal. Actividades como caminar, entrenar o descargar energía te van a ayudar muchísimo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Necesidad de movimiento total. Si no canalizás esa energía, podés sentir inquietud o ansiedad. Buen momento para hacer deporte o salir al aire libre.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El cuerpo responde bien, pero estás medio rígido. Atención a dolores de espalda o articulaciones. Estirar y aflojar tensiones te va a venir bárbaro.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Semana variable: días de mucha energía y otros de bajón. Escuchá al cuerpo y no lo fuerces. Hidratación y descanso van a ser clave.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Muy permeable a lo que pasa alrededor. Podés absorber estrés ajeno sin darte cuenta. Tratá de poner límites y buscar espacios de relajación.